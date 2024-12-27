Ликвидировали троих капитанов ВС РФ: в ГУР раскрыли детали операции с HIMARS и дронами (видео)

В операции участвовали Департамент активных действий ГУР, СБУ, Силы беспилотных систем ВСУ и ОГВ "Таврия". После начала полевого совещания военных РФ по скоплению войск нанесли высокоточный удар из HIMARS.

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Украинские защитники ликвидировали трех офицеров оккупационных войск РФ на временно оккупированной территории Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки МО Украины в Telegram.

"Три офицера руководящего состава российских оккупационных войск ликвидированы в результате успешной операции", — говорится в публикации.

Отмечается, что в операции участвовали Департамент активных действий Главного управления разведки, СБУ, Силы беспилотных систем ВСУ и ОГВ "Таврия".

ГУР получил данные о планирующейся встрече офицеров командования 4-й гвардейской военной базы оккупационных сил РФ на оккупированной части Запорожской области.

Данные были проверены и подтверждены, военные разведчики составили план операции, в ней, помимо ОГВ "Таврия" и СБС, участвовала тактическая группа "Тайфун" СБУ. После начала полевого совещания российских военных по скоплению войск и их транспортных средств нанесли высокоточный удар из HIMARS. После прибытия группы эвакуации оккупантов атаковали ударные дроны.

В ходе операции ликвидированы трое офицеров российских оккупационных войск: Дмитрий Нагорный, командир 1 батальона 135-го мотострелкового полка ВС РФ; Григорий Крохмалев, замначальника штаба по разведке, начальник разведки 135-го мотострелкового полка, Юрий Фомин, командир зенитной батареи военной базы ВС РФ.

Ко всему прочему, были уничтожены 5 единиц автомобильной техники оккупационных войск.

Напомним, что главнокомандующий Александр Сырский анонсировал изменения в военной подготовке новобранцев.

Также сообщалось, что брать в учебные центры для БЗВП на случай мобилизации.