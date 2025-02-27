"Це факт": Третя світова війна вже триває, — Буданов

За словами очільника ГУР, до війни РФ проти України втягнуті більшість найсильніших країн планети. Він також назвав принизливим для Кремля залучення військ із КНДР.

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Третя світова війна фактично вже триває, бо в російсько-українське протистояння втягнуті більша частина розвинених країн, вважає глава Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. Так він відповів на запитання журналіста в інтерв'ю "Укрінформу".

Буданов висловився про Третю світову війну. На відео з 4:47.

Журналіст запитав у очільника розвідки, чи можна, на його думку, назвати події навколо вторгнення РФ до України Третьою світовою війною, чи це лише прелюдія до неї.

"Це філософське питання, залежить, як на це дивитися. Для мене — так, бо втягнута абсолютна більшість найсильніших і найрозвинутіших країн світу. Це просто факт", — відповів Буданов.

Також він зазначив, що замість постачань з Ірану тепер Росія більше покладається на залучення північнокорейського озброєння. На думку Буданова, застосування військ з Північної Кореї є принизливим для РФ, яка позиціює себе як світового лідера та стверджує, що її армія є другою за потужністю у світі.

"Це принизливо, але реалії такі, що на це їм довелося піти", — сказав голова ГУР.

Нагадаємо, 25 лютого Кирило Буданов перелічив причини, з яких Сили оборони України не знищують заводи з виробництва "шахедів" у РФ. Голова ГУР зазначив, що ці підприємства захищені засобами радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони, а українські ракети наразі не здатні долати такі відстані.

24 лютого Буданов пояснив, чому він вважає, що війна з РФ може закінчитись у 2025 році. За його словами, росіяни відчувають фінансові проблеми та потребують зупинки бойових дій, щоб наростити сили.