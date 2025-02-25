Буданов назвав 3 причини, чому Україна зараз не знищує заводи з виробництва "шахедів" у РФ (відео)

Голова ГУР Кирило Буданов зазначив, що підприємства захищені РЕБ та ППО, а українські ракети на даний момент не літають на такі відстані.

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Російські заводи з виробництва "Шахедів" важко знищити з трьох причин. Про це в коментарі "Новини.LIVE" розповів глава Головного управління розвідки Кирило Буданов.

Зокрема, першою причиною Кирило Буданов назвав віддаленість таких об'єктів. Також важко знищити заводи через прикриття таких обʼєктів потужними засобами радіоелектронної боротьби й протиповітряної оборони та необхідність пройти "першу лінію оборони" вздовж лінії фронту.

Глава ГУР зазначив, що третьою причиною є площа таких об'єктів, яка вимірюється в кілометрах.

"Дрон — це засіб повітряного нападу, який несе досить обмежений заряд, тобто дрон призначений для ураження точкових об'єктів. А нам потрібно нищити площадні. Для цього потрібні ракети, а наші ракети на такі дальності поки не літають. Наші, на жаль, поки що", — додав він.

За словами керівника відомства, нині в Російській Федерації виробляється велика кількість "Шахедів". Однак точну їх кількість Кирило Буданов не назвав.

Додамо, що українські дрони періодично атакують російські підприємства. Зокрема, вночі з 18 на 19 лютого українські безпілотники атакували нафтопереробний завод у Сизрані Самарської області. Тоді ж він зупинив свою роботу.

Пізніше Рязанський нафтопереробний завод знову потрапив під атаку українських дронів. Це сталось в ніч на 24 лютого: внаслідок ударів на підприємстві спалахнула пожежа, яка пошкодила одну з найважливіших переробних установок. Він знову призупинив свою роботу.