Буданов назвал 3 причины, почему Украина сейчас не уничтожает заводы по производству "шахедов" в РФ (видео)

Глава ГУР Кирилл Буданов отметил, что предприятия защищены РЭБ и ПВО, а украинские ракеты на данный момент не летают на такие расстояния.

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Российские заводы по производству "Шахедов" трудно уничтожить по трем причинам. Об этом в комментарии "Новости.LIVE" рассказал глава Главного управления разведки Кирилл Буданов.

В частности, первой причиной Кирилл Буданов назвал удаленность таких объектов. Также трудно уничтожить заводы из-за прикрытия таких объектов мощными средствами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны и необходимости пройти "первую линию обороны" вдоль линии фронта.

Глава ГУР отметил, что третьей причиной является площадь таких объектов, которая измеряется в километрах.

"Дрон — это средство воздушного нападения, которое несет достаточно ограниченный заряд, то есть дрон предназначен для поражения точечных объектов. А нам нужно уничтожать площадные. Для этого нужны ракеты, а наши ракеты на такие дальности пока не летают. Наши, к сожалению, пока что", — добавил он.

По словам руководителя ведомства, сейчас в Российской Федерации производится большое количество "Шахедов". Однако точное их количество Кирилл Буданов не назвал.

Добавим, что украинские дроны периодически атакуют российские предприятия. В частности, ночью с 18 на 19 февраля украинские беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Сызрани Самарской области. Тогда же он остановил свою работу.

Позже Рязанский нефтеперерабатывающий завод снова попал под атаку украинских дронов. Это произошло в ночь на 24 февраля: в результате ударов на предприятии вспыхнул пожар, который повредил одну из важнейших перерабатывающих установок. Он снова приостановил свою работу.