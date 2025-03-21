В Скадовске взорвали двух офицеров ВС РФ: оба сидели в автомобиле (фото)

Автомобиль-пикап Nissan подорвали на улице Мира. От машины осталась лишь груда металла, рассказали украинские разведчики.

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Во временно оккупированном Скадовске Херсонской области взорвался автомобиль, в нем сидели два российских офицера. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР МО).

Происшествие случилось 20 марта около 20:40 на улице Мира, взорвался автомобиль-пикап Nissan. Внутри машины были два офицера оккупационной армии.

Автомобиль Nissan подорвали на улице Мира

В итоге от машины осталась груда металла, привели подробности разведчики.

Подробности операции в Скадовске не разглашаются

"ГУР МО Украины напоминает: за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливо возмездие", — говорится в сообщении.

Другие подробности операции в городе Херсонской области пока не разглашаются.

Мониторинговый канал "Николаевский Ванек" также сообщал о подрыве авто в Скадовске. По данным канала, оба офицера погибли.

Напомним, в феврале во временно оккупированном Бердянске Запорожской области взорвалась машина российского "замглавы" оккупационной администрации Евгения Богданова.

А в декабре прошлого года в Бердянске подорвали автомобиль, который мог принадлежать главе оккупационного совета города Василию Нечету.