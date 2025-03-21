У Скадовську підірвали двох офіцерів ЗС РФ: обидва сиділи в автомобілі (фото)

Автомобіль-пікап Nissan підірвали на вулиці Миру. Від машини залишилася лише купа металу, розповіли українські розвідники.

Related video

У тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області вибухнув автомобіль, у ньому сиділи два російські офіцери. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МО).

Подія сталася 20 березня близько 20:40 на вулиці Миру, вибухнув автомобіль-пікап Nissan. Усередині машини були два офіцери окупаційної армії.

Автомобіль Nissan підірвали на вулиці Миру

У підсумку від машини залишилася купа металу, навели подробиці розвідники.

Подробиці операції у Скадовську не розголошуються

"ГУР МО України нагадує: за кожен скоєний проти українського народу воєнний злочин буде справедливою відплата", — йдеться в повідомленні.

Інших подробиць операції в місті Херсонської області поки не розголошують.

Моніторинговий канал "Миколаївський Ванек" також повідомляв про підрив авто у Скадовську. За даними каналу, обидва офіцери загинули.

Нагадаємо, у лютому в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області вибухнула машина російського "заступника голови" окупаційної адміністрації Євгена Богданова.

А в грудні минулого року в Бердянську підірвали автомобіль, який міг належати голові окупаційної ради міста Василю Нечету.