Вибух машини "гастролера" з РФ у Бердянську: у ГУР підтвердили ліквідацію і розкрили деталі

Партизани повідомили, що окупаційний чиновник Євген Богданов відповідав за дороги й фортифікації. Однак у розвідці пояснили, що його посада — формальна, і він був призначений спецслужбами.

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20 лютого стало відомо, що у тимчасово окупованому Бердянську на Запоріжжі вибухнуло авто так званого заступника голови окупаційної адміністрації Євгена Богданова. Машина горіла до ранку, про долю "гастролера" з РФ нічого не повідомлялось. У Бердянській міській військовій адміністрації підтвердили вибух.

"Очевидці повідомляли, що полум'я і дим було видно ще під ранок. Пожежу ліквідували, на місці працюють окупаційні служби", — зазначила пресслужба, додавши, що про причини вибуху й постраждалих інформації поки немає.

У жіночому партизанському русі "Зла мавка" повідомили про підрив Богданова та пояснили, що представник окупаційної влади приїхав у захоплене місто з Росії. У Бердянську він відповідав за дороги й фортифікації.

Згодом крапки над "і" розставило Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України. У відомстві не лише підтвердили факт підриву, але й повідомили про успішну ліквідацію російського воєнного злочинця.

Фото знищеного у Бердянську Євгена Богданова Фото: пресслужба ГУР Міноборони

За даними ГУР, вибух на Східному проспекті Бердянська прогримів о 6:05, сіра машина Renault Duster "вигоріла дотла". Всередині, як інформує розвідка, перебував громадянин РФ і формальний окупаційний посадовець Богданов.

До його обов’язків, зокрема, входили контроль за фінансами "адміністрації" та організація будівництва фортифікаційних споруд на Запоріжжі. Пресслужба наголосила, що під час свого перебування на захоплених територіях України росіянин "неодноразово вчиняв воєнні злочини".

Зазначається, що він народився 11 серпня 1970 року в місті Пікалево у Ленінградській області, у Бердянськ переїхав одразу після його окупації у 2022 році. У ГУР підкреслили, що в так звану адміністрацію Богданова призначили за вказівкою ворожих спецслужб.

Нагадаємо, в СБУ повідомили про заочне засудження депутата Держдуми РФ і актора Дмитра Пєвцова. Він виступав на російському телебаченні з закликами повністю захопити Україну.

Журналісти Financial Times встановили особу російського окупанта, який, ймовірно, брав участь у розстрілах полонених. У січні він опублікував відео страти шістьох українських воїнів, але згодом кадри видалив.