Підтримував війну та закликав до захоплення України: в Україні засудили Дмитра Пєвцова

Правоохоронці розповіли, що актор є наближеною особою до Кремля й неодноразово висловлювався на підтримку вторгнення Росії на територію України.

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Депутат Державної думи Росії, актор серіалу "Бандитський Петербург" Дмитро Пєвцов заочно засуджений до 10 років позбавлення волі. Він закликав до захоплення України та пропагував війну Російської Федерації проти України, повідомляють в пресцентрі Служби безпеки України.

"Засуджений є депутатом Держдуми Росії та входить до кола наближених до Кремля "публічних діячів", які відкрито підтримують повномасштабне вторгнення", — йдеться у повідомленні.

У відомстві розповіли, що Дмитро Пєвцов "неодноразово поширював антиукраїнські наративи під час масових заходів" за участі президента РФ Володимира Путіна. Крім цього, він часто виступав в ефірах центральних російських телеканалів із закликами до захоплення державної влади та всієї території України. Ба більше, в інтерв’ю актор розповідав про особисте голосування за приєднання тимчасово окупованих районів України до складу Росії та заперечував воєнні злочини росіян.

Суд визнав заочно винним за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ст. 436 (пропаганда війни).

Йому призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що в Росії Санкт-Петербурзький міський суд засудив до 11 років колонії суворого режиму 29-річного українця Івана Забавського. Його звинуватили в шпигунстві.

Додамо, що нещодавно у Полтаві фітнес-тренер кепкував з військових. Його засудили до 6 років ув'язнення.