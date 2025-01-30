Приїхав шукати матір на окупованій території: харків'янина в РФ засудили до 11 років за ґратами

Під час окупації в селі Тавільжанка зник зв'язок, тож син не зміг зв'язатися із матір'ю. Він вирішив вирушити на її пошуки.

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В Росії Санкт-Петербурзький міський суд засудив до 11 років колонії суворого режиму 29-річного українця Івана Забавського. Його звинуватили в шпигунстві. Про це пише російське видання Медіазона.

Повідомляється, що українця заарештували у липні 2022 року. Забавський мешкав у Харкові і працював у кафе. Його мати Марина Забавська мешкала у Тавільжанці Куп'янського району Харківської області, яка потрапила під окупацію.

У селі жила рідна тітка чоловіка — вона загинула під час обстрілу. Коли ЗС РФ почали наближатися до Тавільжанки, Марина Забавська вирішила поїхати до Росії.

Зв'язку у селі не було, тож молодий чоловік не знав про долю матері. Він вирішив поїхати до Тавільжанки як водій із вантажем гуманітарної допомоги, бо інші автомобілі до прифронтової зони не пропускали. Сусіди Марини зателефонували їй і повідомили, що її сина в селі забрали російські окупанти.

Жінка почала шукати сина і лише за рік отримала від Міноборони РФ відповідь, що її сина затримали "за протидію спеціальної військової операції".

Суд почав розглядати справу Забавського за статтею про шпигунство лише влітку 2024 року. Судові засідання відбувалися у закритому режимі. В чому конкретно звинувачували чоловіка, невідомо.

У дебатах прокурор просив засудити українця до 13 років позбавлення волі.

Інформаційний портал Харківської правозахисної групи писав, що матір українця 9 місяців шукала його на території Росії. Також жінка знайшла сину адвокатів і вони навіть змогли його відвідати у СІЗО та передати йому теплий одяг.

"Ваня був дуже вдячний, адже він в одному одязі пробув вісім місяців. Футболка і штани — це те, в чому він був, коли його забрали. Але від допомоги адвокатів він відмовився", — розповіла Марина.

Вона вважає, що його примусили це зробити.

"У листопаді нам дали поспілкуватися телефоном. 26 хвилин тривала наша з Ванею розмова. Я розуміла, звичайно, що поряд із ним хтось є. Він заспокоював мене. Питав, як там будинок. В Петербурзі він в самому чистилищі, це управління ФСБ", — розповіла мати українця.

За словами пані Марини, у Тавільжанці окупанти забрали не лише її сина. Зникло чимало цивільних. Про когось відомо, що вони в полоні. А дехто залишається зниклим безвісти.

Нагадаємо, що у Москві судили вчителя, який на дошці написав фразу "Слава Украине". За скоєне російський суд визнав викладача винним у "дискредитації ЗС РФ" та призначив штраф у розмірі 40 тисяч рублів.