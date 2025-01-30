Приехал искать мать на оккупированной территории: харьковчанина в РФ приговорили к 11 годам за решеткой

Во время оккупации в селе Тавильжанка исчезла связь, поэтому сын не смог связаться с матерью. Он решил отправиться на ее поиски.

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В России Санкт-Петербургский городской суд приговорил к 11 годам колонии строгого режима 29-летнего украинца Ивана Забавского. Его обвинили в шпионаже. Об этом пишет российское издание Медиазона.

Сообщается, что украинца арестовали в июле 2022 года. Забавский жил в Харькове и работал в кафе. Его мать Марина Забавская жила в Тавильжанке Купянского района Харьковской области, которая попала под оккупацию.

В селе жила родная тетя мужа — она погибла во время обстрела. Когда ВС РФ начали приближаться к Тавильжанке, Марина Забавская решила уехать в Россию.

Связи в селе не было, поэтому молодой человек не знал о судьбе матери. Он решил поехать в Тавильжанку как водитель с грузом гуманитарной помощи, потому что другие автомобили в прифронтовую зону не пропускали. Соседи Марины позвонили ей и сообщили, что ее сына в селе забрали российские оккупанты.

Женщина начала искать сына и только через год получила от Минобороны РФ ответ, что ее сына задержали "за противодействие специальной военной операции".

Суд начал рассматривать дело Забавского по статье о шпионаже только летом 2024 года. Судебные заседания проходили в закрытом режиме. В чем конкретно обвиняли мужчину, неизвестно.

В дебатах прокурор просил приговорить украинца к 13 годам лишения свободы.

Информационный портал Харьковской правозащитной группы писал, что мать украинца 9 месяцев искала его на территории России. Также женщина нашла сыну адвокатов и они даже смогли его посетить в СИЗО и передать ему теплую одежду.

"Ваня был очень благодарен, ведь он в одной одежде пробыл восемь месяцев. Футболка и штаны — это то, в чем он был, когда его забрали. Но от помощи адвокатов он отказался", — рассказала Марина.

Она считает, что его заставили это сделать.

"В ноябре нам дали пообщаться по телефону. 26 минут длился наш с Ваней разговор. Я понимала, конечно, что рядом с ним кто-то есть. Он успокаивал меня, спрашивал, как там дом. В Петербурге он в самом чистилище, это управление ФСБ", — рассказала мать украинца.

По словам Марины, в Тавильжанке оккупанты забрали не только ее сына. Исчезло немало гражданских. О ком-то известно, что они в плену. А некоторые остаются пропавшими без вести.

Напомним, что в Москве судили учителя, который на доске написал фразу "Слава Украине". За содеянное российский суд признал преподавателя виновным в "дискредитации ВС РФ" и назначил штраф в размере 40 тысяч рублей.