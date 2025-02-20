Поддерживал войну и призывал к захвату Украины: в Украине засудили Дмитрия Певцова

Правоохранители рассказали, что актер является приближенным лицом к Кремлю и неоднократно высказывался в поддержку вторжения России на территорию Украины.

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Депутат Государственной думы России, актер сериала "Бандитский Петербург" Дмитрий Певцов заочно приговорен к 10 годам лишения свободы. Он призывал к захвату Украины и пропагандировал войну Российской Федерации против Украины, сообщают в пресс-центре Службы безопасности Украины.

"Осужденный является депутатом Госдумы России и входит в круг приближенных к Кремлю "публичных деятелей", которые открыто поддерживают полномасштабное вторжение", — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что Дмитрий Певцов "неоднократно распространял антиукраинские нарративы во время массовых мероприятий" с участием президента РФ Владимира Путина. Кроме этого, он часто выступал в эфирах центральных российских телеканалов с призывами к захвату государственной власти и всей территории Украины. Более того, в интервью актер рассказывал о личном голосовании за присоединение временно оккупированных районов Украины в состав России и отрицал военные преступления россиян.

Суд заочно виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ст. 436 (пропаганда войны).

Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что в России Санкт-Петербургский городской суд приговорил к 11 годам колонии строгого режима 29-летнего украинца Ивана Забавского. Его обвинили в шпионаже.

Добавим, что недавно в Полтаве фитнес-тренер смеялся над военными. Его приговорили к 6 годам заключения, детали