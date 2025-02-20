Взрыв машины "гастролера" из РФ в Бердянске: в ГУР подтвердили ликвидацию и раскрыли детали

Партизаны сообщили, что оккупационный чиновник Евгений Богданов отвечал за дороги и фортификации. Однако в разведке объяснили, что его должность — формальная, и он был назначен спецслужбами.

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20 февраля стало известно, что во временно оккупированном Бердянске в Запорожье взорвалось авто так называемого заместителя главы оккупационной администрации Евгения Богданова. Машина горела до утра, о судьбе "гастролера" из РФ ничего не сообщалось. В Бердянской городской военной администрации подтвердили взрыв.

"Очевидцы сообщали, что пламя и дым были видны еще под утро. Пожар ликвидировали, на месте работают оккупационные службы", — отметила пресс-служба, добавив, что о причинах взрыва и пострадавших информации пока нет.

В женском партизанском движении "Злая мавка" сообщили о подрыве Богданова и объяснили, что представитель оккупационных властей приехал в захваченный город из России. В Бердянске он отвечал за дороги и фортификации.

Впоследствии точки над "і" расставило Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины. В ведомстве не только подтвердили факт подрыва, но и сообщили об успешной ликвидации российского военного преступника.

Фото уничтоженного в Бердянске Евгения Богданова Фото: пресс-служба ГУР Минобороны

По данным ГУР, взрыв на Восточном проспекте Бердянска прогремел в 6:05, серая машина Renault Duster "выгорела дотла". Внутри, как информирует разведка, находился гражданин РФ и формальный оккупационный чиновник Богданов.

В его обязанности, в частности, входили контроль за финансами "администрации" и организация строительства фортификационных сооружений в Запорожье. Пресс-служба отметила, что во время своего пребывания на захваченных территориях Украины россиянин "неоднократно совершал военные преступления".

Отмечается, что он родился 11 августа 1970 года в городе Пикалево в Ленинградской области, в Бердянск переехал сразу после его оккупации в 2022 году. В ГУР подчеркнули, что в так называемую администрацию Богданова назначили по указанию вражеских спецслужб.

Напомним, в СБУ сообщили о заочном осуждении депутата Госдумы РФ и актера Дмитрия Певцова. Он выступал на российском телевидении с призывами полностью захватить Украину.

Журналисты Financial Times установили личность российского оккупанта, который, вероятно, участвовал в расстрелах пленных. В январе он опубликовал видео казни шестерых украинских воинов, но впоследствии кадры удалил.