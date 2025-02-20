Допоміг запис: ЗМІ встановили окупанта, який розстрілював українських військовополонених

В січці цього року на своєму ютуб-каналі росіянин оприлюднив відео розстрілу шістьох полонених українських захисників, яке згодом видалив.

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Видання Financial Times встановило особу російського окупанта, який, ймовірно, брав участь у страті українських полонених. Йдеться про бійця 30 окремої мотострілецької бригади РФ 32-річного Олега Яковлєва. Про це йдеться в матеріалі видання.

Зазначається, що в січці цього року на своєму ютуб-каналі він оприлюднив відео розстрілу шістьох полонених українських захисників, яке згодом видалив. На кадрах зафіксовано, як один військовий РФ у масці наказує беззбройним бійцям Сил оборони пройти до купи колоди, де їх розстрілюють в спину з близької відстані.

На відео чути, як окупанти звертаються до чоловіка в масці "Сара". Це ж імʼя Яковлєв використовує у своєму реп-відео та в іншому ролику, опублікованому на його ютуб-каналі.

Воєнний злочинець Олег Яковлєв "Сара"

Для визначення особи окупанта було використано аудіфорензіку і його голос порівнювали фахівці. Експерти виявили "сильні елементи схожості" у звуці. Сам Яковлєв заперечив свою причетність — він заявив, що російський військовий на відео "вбив цих людей не просто так".

Зазначається, що підрозділ Яковлєва причетний до численних воєнних злочинів в Україні, зокрема до страт на полі бою. У липні минулого року Путін нагородив цю бригаду за "мужність і героїзм".

Нагадаємо, що раніше ім'я цього окупанта вже називали розслідувачі "evocation.info". Вони виявили, що головним виконавцем страти виявився російський наркоман, який називає себе віруючою людиною, і якого раніше віддухопелили його ж побратими за вживання наркотиків під час служби.

Також повідомлялося, що ексрадник Офісу президента України Олексій Арестович негативно висловився про шістьох бійців ЗСУ, які потрапили в полон до ЗС РФ і ті їх розстріляли.