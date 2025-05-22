Повторний гуркіт з детонацією: ГУР підірвало машину з офіцерами "Ахмат" в Скадовську (фото)

Головне управління розвідки Міноборони України провело спецоперацію в окупованому Скадовську та підірвало машину з бійцями полку "Ахмат" Російської Федерації. Противник втратив офіцерів, а в автомобілі почалась детонація боєприпасів.

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Про операцію ГУР на окупованій частині Херсонської області ідеться у повідомленні розвідників на сторінці Facebook.

Як написала пресслужба української розвідки, подія сталась 20 травня на дорозі між Антонівкою та Скадовськом. Вдалось підірвати машину УАЗ Patriot, у якій перебувала група кадирівців з полку "Ахмат". Згідно з даними ГУР, загинуло четверо офіцерів РФ. У дописі не вказано, яким чином підірвали вороже авто. Але зауважується, що за мить почались вторинні вибухи через детонацію боєкомплекту.

"Після першого вибуху машини з "кадировцями" було чутно повторний гуркіт ― здетонував боєкомплект, який перевозили загарбники", — ідеться у дописі.

Розвідники опублікували фото з фіксацією вдало виконаного завдання. На розмитому зображенні бачимо хмару вогню, яка охопила, ймовірно, машину. Інших деталей, крім дерева зліва, роздивитись не вдалось.

Операція ГУР - автомобіль кадирівців за Скадовська, підірваний 20 травня 2025 року Фото: Facebook ГУР

На ресурсах окупаційної влади, наприклад, у каналі так званого очільника Херсонської області Володимира Сальдо, не писали про інцидент на дорозі між Антонівкою та Скадовськом 20 травня. Підрив також не коментували у каналі глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова.

Операція ГУР — деталі

Зазначимо, два місяці тому, 20 березня, відбулась ще одна операція ГУР у Скадовську. Розвідники влаштували диверсію та підірвали автомобіль Nissan, який стояв у центрі окупованого міста на вул. Миру. Внаслідок вибуху загинуло двоє російських офіцерів. Потужна вибухова хвиля перевернула автомобіль, який отримав серйозні пошкодження, свідчать фото ГУР.

Операція ГУР - автомобіль кадирівців за Скадовська, підірваний у березні 2025 року

Інформацію розвідників підтвердили в Telegram-каналі "Миколаївський Ваньок": у Скадовську дійсно вибухнув автомобіль-пікапа з російськими офіцерами всередині.

Аналогічний інцидент відбувся у квітні 2025 року. ГУР провело операцію в окупованому Мелітополі. Під удар знов потрапили бойовик полку "Ахмат", повідомили розвідники. З'ясувалось, що вдалось підірвати бронеавтомобіль "Тигр", в якому перебували військові підрозділу "Ахмат Восток". Підсумок відпрацювання розвідників: "мінус" п'ятеро окупантів — екіпаж "Тигра" та десантники.

Нагадуємо, в лютому глава ГУР Міноборони Кирило Буданов розповів про кращі операції ГУР, проведені протягом трьох років війни РФ.У травні розвідка показала новітні дрононосці Magura, які використовуватимуться для ударів по російських військових цілях.