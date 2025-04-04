Таинственный "грохот" в Мелитополе: ГУР рассказало о диверсии с боевиками "Ахмат Восток" (фото)

Главное управление разведки Минобороны Украины провело операцию в тылу россиян на оккупированной части Запорожской области. В Мелитополе удалось обезвредить "кадыровцев" из полка "Ахмат Восток". Украинские разведчики опубликовали фотографии с места диверсии, на которых видно яркий взрыв и пожар.

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Рассказ об операции ГУР в Мелитополе появился на странице Facebook ведомства.

Сообщение ГУР Минобороны появилось в сети утром 4 апреля. Разведчики объяснили, что это за грохот неизвестного происхождения могли слышать жители оккупированного региона. Как выяснилось, 3 апреля украинцы устроили диверсию — взорвали бронеавтомобиль "Тигр" ВС РФ. Внутри бронеавтомобиля находилось 10 "кадыровцев" из полка "Ахмат Восток": экипаж и десант. В результате взрыва пятеро оккупантов погибли, утверждает ГУР.

"Уничтожен броневик с "кадыровцами" — детали грохота в Мелитополе. ГУР МО Украины напоминает — за каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, будет справедливое возмездие", — подытожили разведчики.

В заметке ГУР Минобороны есть две фотографии, снятые, вероятно, на месте инцидента в Мелитополе. Первое фото показывает момент взрыва, когда шар огня охватила бронеавтомобиль российских наемников.

Операции ГУР — момент взрыва в Мелитополе 3 апреля Фото: Facebook ГУР

Второе фото демонстрирует местность через несколько секунд после детонации. Видим пожар и черные предметы неизвестного происхождения, которые разносятся ветром или взрывной волной.

Операции ГУР — фото из Мелитополя 3 апреля Фото: Facebook ГУР

Операции ГУР — детали

Отметим, в марте 2025 года ГУР провело спецоперацию по перехвату разговоров россиян, которые общались относительно попадания Сил обороны по тайнику кадыровцев в Брянской области. В телефонном разговоре граждане РФ обсуждали момент удара ракеты по военному объекту российской армии, в результате которого наемников завалило обломками. Минимум шестеро "ахматовцев" получили ранения, подтвердил перехват. Между тем Силы обороны сообщили, что речь идет об ударе по объекту в селе Новые Юрковичи: "кадыровцы" прятались в точке, расположенной на расстоянии 1 км от украинской границы.

В августе 2024 года, когда начался прорыв ВСУ в Курскую область, под удар украинцев попала большая группа "кадыровцев", рассказали в Telegram-канале 225-й отдельной штурмовой бригады. В качестве доказательства украинские бойцы показали восемь военных удостоверений, которые изъяли у наемников полка "Ахмат". Тогда же медиа сообщили о стычке между российским срочником и "кадыровцами", которая помогла украинским военным.

Напоминаем, 1 апреля украинцам показали операцию ГУР в Крыму, осуществленную подразделением "Призрака". Кроме того, украинская разведка продемонстрировала собственную разработку, которая поможет сбивать дроны-камикадзе "Шахед" ВС РФ.