Агенти ГУР знищили СУ-27УБ на аеродромі "Армавір" у РФ: що відомо про літак (відео)

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про спецоперацію на території авіабази "Армавір" у Краснодарському краї. З'ясувалось, що агент українських спецслужб підпалив літак Су-27УБ, на якому навчали пілотів Збройних сил Російської Федерації.

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Спецоперація ГУР відбулась в ніч з 25 на 26 липня, написала у Telegram-каналі пресслужба відомства. Крім того, згідно з даними розвідки, місцеве населення залишилось без зв'язку. ГУР Міноборони попередило росіян, що за кожен злочин проти українців вони отримають відплату.

У дописі ГУР розміщено відео, зняте агентом на місці подій. Бачимо, як у кількох місцях навколо літака на летовищі загоряється вогонь. Камера тремтить, але у кадр потрапив хвіст літака, охопленого полум'ям. Також вказано, що подібні літаки використовуються для навчання пілотів, які потім беруть участь у бойових діях.

"У РФ на "Армавірі" знищено літак Су-27УБ. Аеродром "Армавір" та літаки на ньому використовуються переважно для навчання курсантів краснодарського авіаційного училища", — повідомили розвідники.

Українські спецслужби зауважили, що "спротив кремлівському режиму всередині Росії ― зростає",

Операція ГУР — деталі

Су-27-УБ — навчально-бойовий літак Т-10У/"Flanker-С" для екіпажу з двох осіб. Навчальний літак має ті ж властивості, що і бойовий, у носовій частині розміщується РЛС Н001, а бойове навантаження — 6 тонн наа 10 підвісах. Бойовий Су-27 здатен нести керовані ракети "повітря-повітря" середньої дальності (наприклад, Р-27Р, Р-27ЕР, Р-27ЕТ), некеровані ракети калібру 80 мм для ударів по наземних силах С-8, а також 250-кілограмові та 500-кілограмові фугасні авіабомби (ФАБ-250/500).

Операція ГУР - літак С-27УБ, на якому навчаються російські пілоти Фото: З відкритих джерел

"Армавір" — авіабаза, розташована у Краснодарському краї РФ: за 200 км на захід — Краснодар, до України — близько 600 км. На авіабазі навчаються курсанти Армавірського військового авіаційного училища. Крім того, на "Армавірі" базується 713 навчальний авіаційний полк ЗС РФ.

Зазначимо, на початку липня відбулась операція ГУР, пов'язана з бойовими діями на тимчасово окупованій частині Запорізької області. Як повідомила розвідка, вдалось зупинити потяг боєприпасами, який прямував до лінії фронту. На відео з місця подій показали пошкоджену колію та потяг, як застряг посеред полів. Також нагадується, що це друга диверсія проти логістики ЗС РФ протягом останніх кількох тижнів.

У травні — спецоперація ГУР проти "кадирівців", які перебувають в окупованому Скадовську. Згідно з заявою спецслужб, вдалось підірвати автомобіль, наповнений бійцями полку "Ахмат" ЗС РФ.

Нагадуємо, 5 липня ГУР Міноборони провело диверсію поруч з Владивостоком, підірвавши газогін та водогін: труби йшли на полігон 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ.