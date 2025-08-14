Дипстрайк с огоньком: дроны СБС успешно атаковали один из крупнейших НПЗ в России

Данные спутникового сервиса NASA FIRMS подтверждают наличие многочисленных очагов огня в Волгоградской области Российской Федерации. Горит в зонах, где расположены перерабатывающие установки и резервуары с нефтепродуктами.

Related video

Силы беспилотных систем нанесли удар по крупнейшему НПЗ на юге России — нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка" в городе Волгоград. В результате атаки на территории НПЗ вспыхнул масштабный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе СБС.

Атака на НПЗ произошла в ночь на 14 августа. Удары по российскому предприятию нанесли операторы 14-го отдельного полка Сил беспилотных систем.

"В результате атаки на территории НПЗ вспыхнул масштабный пожар. Данные спутникового сервиса NASA FIRMS подтверждают наличие многочисленных очагов огня в зонах, где расположены перерабатывающие установки и резервуары с нефтепродуктами. Детальные последствия огневого поражения уточняются", — говорится в сообщении.

Атакованный объект — один из десяти крупнейших НПЗ в России и крупнейший производитель нефтепродуктов в Южном федеральном округе. Его мощность переработки составляет более 15 млн тонн нефти в год (около 5,6% всей российской переработки). Он задействован в обеспечении российской армии.

DeepStrike нанесен на расстоянии более 500 км от линии боевого соприкосновения.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил атаку БпЛА в регионе и "падение обломков" на территорию завода.

"Сегодня ночью силами ПВО Министерства обороны России была отражена массированная атака БПЛА на территорию Волгоградской области. В результате падения обломков возникло разлив и возгорание нефтепродуктов на Волгоградском НПЗ. Пожарные службы оперативно приступили к пожаротушению. По предварительным данным, пострадавших нет", — написал он в своем телеграм-канале.

Атаки на российские НПЗ в августе: что известно

За последние 14 дней украинские БпЛА атаковали 5 НПЗ на территории России. Об этом свидетельствует инфографика, которую создали в телеграм-канале "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами".

Инфографика атак на российские НПЗ в августе

Какие нефтеперерабатывающие заводы РФ попали под удар БпЛА в течение двух недель августа 2025 года.

2 августа — Новокуйбышевский НПЗ. Была поражена установка ЭЛОУ АВТ-11, восстановление которой займет много времени. Мощность — 7,9 млн тонн нефти в год.

2 августа — Рязанский НПЗ. Нефтеперерабатывающий завод, который считался одним из крупнейших в России, был вынужден остановить две установки после атаки. Мощность — 17,1 млн тонн.

7 августа — Афипский НПЗ. НПЗ находится "под защитой" российских сил ПВО, что делает его поражение еще более символичным. Мощность — 7,02 млн тонн.

10 августа — Саратовский НПЗ. Повреждения оказались настолько серьезными, что это сказалось на работе предприятия. Мощность — 7 млн тонн.

14 августа — Волгоградский НПЗ. Вследствие атаки произошла утечка нефтепродуктов, а также поднялись пожары. Мощность — 14,5 млн тонн.

Можно посчитать, что повреждено оборудование на производственных мощностях 53,52 млн тонн годовой переработки нефти РФ. Это пятая часть мощностей российских НПЗ в 2024 году: согласно данным Reuters, речь шла о 267 млн тонн переработки в год.

Напомним, что в ночь на 14 августа украинские дроны атаковали нефтеперекачивающую станцию "Унеча" в Брянской области, являющуюся частью нефтепровода "Дружба". Появились спутниковые снимки результатов поражения станции.