Діпстрайк з вогником: дрони СБС успішно атакували один із найбільших НПЗ в Росії

Дані супутникового сервісу NASA FIRMS підтверджують наявність численних осередків вогню у Волгоградській області Російської Федерації. Палає у зонах, де розташовані переробні установки та резервуари з нафтопродуктами.

Сили безпілотних систем завдали удару по найбільшому НПЗ на півдні Росії – нафтопереробний завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка" у місті Волгоград. Внаслідок атаки на території НПЗ спалахнула масштабна пожежа. Про це повідомили у пресслужбі СБС.

Атака на НПЗ сталася в ніч проти 14 серпня. Удари по російському підприємству завдали оператори 14-го окремого полку Сил безпілотних систем.

"Внаслідок атаки на території НПЗ спалахнула масштабна пожежа. Дані супутникового сервісу NASA FIRMS підтверджують наявність численних осередків вогню в зонах, де розташовані переробні установки та резервуари з нафтопродуктами. Детальні наслідки вогневого ураження уточнюються", — ідеться в повідомленні.

Атакований об'єкт — один із десяти найбільших НПЗ в Росії та найбільший виробник нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі. Його потужність переробки становить понад 15 млн тонн нафти на рік (близько 5,6% усієї російської переробки). Він залучений до забезпечення російської армії.

DeepStrike завдано на відстані понад 500 км від лінії бойового зіткнення.

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров підтвердив атаку БпЛА в регіоні і "падіння уламків" на територію заводу.

"Сьогодні вночі силами ППО Міністерства оборони Росії було відбито масовану атаку БПЛА на територію Волгоградської області. Внаслідок падіння уламків виникло розлиття та займання нафтопродуктів на Волгоградському НПЗ. Пожежні служби оперативно розпочали пожежогасіння. За попередніми даними, постраждалих немає", — написав він у своєму телеграм-каналі.

Атаки на російські НПЗ у серпні: що відомо

За останні 14 днів українські БпЛА атакували 5 НПЗ на території Росії. Про це свідчить інфографіка, яку створили в телеграм-каналі "Збройні сили України. Війна з окупантами".

Інфографіка атак на російські НПЗ у серпні

Які нафтопереробні заводи РФ потрапили під удар БпЛА протягом двох тижнів серпня 2025 року.

2 серпня — Новокуйбишевський НПЗ. Було уражено установку ЕЛОУ АВТ-11, відновлення якої забере багато часу. Потужність — 7,9 млн тонн нафти на рік.

2 серпня — Рязанський НПЗ. Нафтопереробний завод, який вважався одним з найбільших у Росії, був змушений зупинити дві установки після атаки. Потужність — 17,1 млн тонн.

7 серпня — Афіпський НПЗ. НПЗ знаходиться "під захистом" російських сил ППО, що робить його ураження ще більш символічним. Потужність — 7,02 млн тонн.

10 серпня — Саратовський НПЗ. Пошкодження виявилися настільки серйозними, що це позначилося на роботі підприємства. Потужність — 7 млн тонн.

14 серпня — Волгоградський НПЗ. Внаслідок атаки відбувся витік нафтопродуктів, а також здійнялися пожежі. Потужність — 14,5 млн тонн.

Можна порахувати, що пошкоджено устаткування на виробничих потужностях 53,52 млн тонн річної переробки нафти РФ. Це п'ята частина потужностей російських НПЗ у 2024 році: згідно з даними Reuters, ішлося про 267 млн тонн переробки на рік.

Нагадаємо, що в ніч проти 14 серпня українські дрони атакували нафтоперекачувальну станцію "Унеча" у Брянській області, що є частиною нафтопроводу "Дружба". З'явилися супутникові знімки результатів ураження станції.