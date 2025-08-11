Саратовський НПЗ припинив прийом нафти після ударів українських БПЛА, — Bloomberg

У ніч на 10 серпня українські безпілотники атакували Саратовський нафтопереробний завод. Пошкодження виявилися настільки серйозними, що це позначилося на роботі підприємства.

Завод, що належить ПАТ "Роснефть", припинив приймання нафти, повідомляє Bloomberg із посиланням на джерело, знайоме із ситуацією.

За інформацією видання, Саратовський НПЗ, розташований у Поволжі, має проектну потужність переробки близько 140 000 барелів сирої нафти на добу. Його тривала зупинка може вплинути на постачання бензину на внутрішньому ринку, оскільки попит на це паливо демонструє сезонне зростання. Підприємство також випускає авіаційний гас — паливо для літаків.

У "Роснефті" на запит журналістів про коментар не відповіли.

Наслідки атаки українських дронів на Саратовський НПЗ

Нагадаємо, що російське пропагандистське видання Mash повідомило, що Саратов атакували дрони Збройних сил України типу "Лютий".

Удень 11 серпня завод ще горів Фото: Скриншот

"Місцеві жителі нарахували щонайменше 17 вибухів, у місті пролунала сирена. Також повідомляється про уламки БПЛА, що не розірвалися, і кілька спалахів", — зазначили адміністратори російського пабліка.

Це була не перша атака на завод. Раніше Фокус публікував фото наслідків ударів БпЛА по підприємству: на них видно, що замість кількох цистерн з паливом на місцях ураження утворилися чорні плями. Така атака сталася вночі 14 січня.

11 лютого цього ж року наліт безпілотників на Саратовський НПЗ повторився.