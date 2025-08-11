Саратовский НПЗ прекратил прием нефти после ударов украинских БПЛА, – Bloomberg

В ночь на 10 августа украинские беспилотники атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод. Повреждения оказались настолько серьезными, что это сказалось на работе предприятия.

Завод, принадлежащий ПАО "Роснефть", прекратил прием нефти, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По информации издания, Саратовский НПЗ, расположенный в Поволжье, имеет проектную мощность переработки около 140 000 баррелей сырой нефти в сутки. Его длительная остановка может повлиять на поставки бензина на внутреннем рынке, поскольку спрос на это топливо демонстрирует сезонный рост. Предприятие также выпускает авиационный керосин — топливо для самолетов.

В "Роснефти" на запрос журналистов о комментарии не ответили.

Последствия атаки украинских дронов на Саратовский НПЗ

Напомним, что российское пропагандистское издание Mash сообщило, что Саратов атаковали дроны Вооруженных сил Украины типа "Лютый".

Днем 11 августа завод еще горел Фото: Скриншот

"Местные жители насчитали по меньшей мере 17 взрывов, в городе прозвучала сирена. Также сообщается о неразорвавшихся обломках БПЛА и нескольких вспышках", — отметили администраторы российского паблика.

Это была не первая атака на завод. Ранее Фокус публиковал фото последствий ударов БпЛА по предприятию: на них видно, что вместо нескольких цистерн с топливом на местах поражения образовались черные пятна. Такая атака произошла ночью 14 января.

11 февраля этого же года налет беспилотников на Саратовский НПЗ повторился.