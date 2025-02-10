Українські дрони уразили Афіпський НПЗ, який "охороняє" зенітна бригада РФ, — Defense Express

Сусідство Афіпського НПЗ у Краснодарському краї із зенітною бригадою, на озброєнні якої мали б бути комплекси "Бук-М2" і новітні "Бук-М3", не врятувало підприємство від ударів, зазначили аналітики.

Related video

У ніч на 10 лютого Сили оборони України здійснили черговий далекобійний удар по території РФ. Однією з ключових цілей атаки став Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї, який стоїть впритул до пункту постійної дислокації 90-ї зенітної ракетної бригади РФ. На це звернули увагу в Defense Express.

Аналітики зазначили, що фактично цей завод знаходиться "під захистом" російських сил ППО, що робить його ураження ще більш символічним.

90-а зенітна ракетна бригада має на озброєнні сучасні комплекси "Бук-М2", а з 2020 року почала отримувати новітні "Бук-М3". Однак поточний стан цієї бригади, а також реальна кількість і боєздатність цих ЗРК у 2025 році залишаються невідомими.

Промислово-логістичний майданчик Афіпського нафтопереробного заводу (червоним) та позиції 90-ї бригади (синім) Фото: Defense Express

Афіпський НПЗ має проєктну потужність у 6,25 млн тонн нафти на рік і відіграє стратегічну роль у постачанні паливом російських військ. За даними Центру протидії дезінформації при РНБО, це один із найважливіших об'єктів паливної інфраструктури РФ, що перевищує за значущістю багато інших нафтопереробних заводів. Водночас точний ступінь пошкоджень НПЗ поки що невідомий.

Російські сили протиповітряної оборони не змогли захистити підприємство. Офіційні заяви Міноборони РФ повідомили про "перехоплення та знищення" 15 українських безпілотників, з яких сім нібито були збиті над Краснодарським краєм. Проте така цифра виглядає значно скромніше на тлі попередніх звітів росіян, у яких вони регулярно заявляють про знищення понад сотні дронів за одну атаку, зазначили у Defense Express.

Нагадаємо, 5 лютого росіяни втратили 60 тонн нафти, яка зберігалась на нафтобазі компанії "Албашнефть" в Краснодарському краї внаслідок атаки ЗСУ.

За даними Welt, у січні 2025 роки українські дрони поцілили по 20 нафтопереробних заводах у РФ.