У російському Волгограді здійнялася пожежа: дрони масовано атакували НПЗ (фото)

Уночі 19 серпня упродовж кількох годин безпілотники масовано атакували Волгоградську область Росії. Під ударом опинився об'єкт нафтопереробної промисловості, на якому здійнялася пожежа.

Мешканці Волгограда чули упродовж ночі щонайменше 15 звуків вибухів. Про атаку по НПЗ повідомив голова Центру вивчення окупації Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі, а також про деталі обстрілу розповіли місцеві медіа.

"Волгоград. В період з 01:20 до 03:40 був під атакою наших БпЛА. Російська ППО вирішила збивати дахом лікарні, проте є влучання в НПЗ. Виникла пожежа", — зазначив Андрющенко.

За даними місцевих ЗМІ, внаслідок атаки дронів у Волгограді виникло декілька пожеж: одна на даху медичного закладу, інша — на території НПЗ. Місцева влада стверджує, що пожежі здійнялися через падіння уламків нібито збитих дронів.

"На півдні міста Волгоград внаслідок падіння уламків БпЛА виникло займання покрівлі будівлі одного з корпусів лікарні №16 та на території НПЗ", — повідомив про наслідки губернатор Бочаров.

Також у мережі показали пожежу, яка здійнялася у Волгограді внаслідок нічної атаки.

У місцевому аеропорту росіяни вводили план "Килим" на тлі атаки безпілотників.

Офіційного підтвердження про удар по нафтопереробному заводу у Волгограді на момент публікації не надходило. Інші наслідки удару по НПЗ встановлюються.

Варто зазначити, що НПЗ у Волгограді останнім часом вже опинявся під ударом безпілотників. Так, 14 серпня у мережі повідомили про масовану атаку по НПЗ, внаслідок чого здійнялися пожежі, а також трапився витік нафтопродуктів.

Дані супутникового сервісу NASA FIRMS підтвердили удар по НПЗ у Волгограді. Тоді пожежі здійнялися на локаціях, де розміщені переробні установки та резервуари з нафтопродуктами.

Окрім об'єктів нафтопереробної промисловості, під атакою дронів у Волгоградській області також опиняються залізничні вузли. Так, 7 серпня безпілотники вдарили по залізниці регіону, яка є частиною логістики ЗС РФ.