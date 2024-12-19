Генштаб подтвердил поражение Новошахтинского НПЗ: что сумели взорвать (видео)

Средство поражения Сил обороны свободно пролетело почти 200 км и ударило по Новошахтинскому НПЗ, подтвердили в Генштабе. Тем временем Минобороны РФ отчиталось о сбитии всех 86 БПЛА, которые атаковали цели на российской территории.

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Украинские средства поражения в ночь на 19 декабря попали в нефтеперерабатывающий завод возле города Новошахтинск в Ростовской области РФ. Попадание особенно важно, поскольку это единственное предприятие в области, которое может производить топливо для частей ВС РФ, воюющих в Донецкой области. О деталях удара Новошахтинского НПЗ и о пожаре на установке ЭЛОУ-АВТ-2,5 сообщил Генштаб ВСУ на странице Facebook.

В сообщении Генштаба указано, что спецоперацию по уничтожению оборудования для нефтепереработки выполнили два подразделения Сил обороны — Военно-Морские силы и СБУ. На фото и видео с места событий есть визуальное подтверждение пожара в районе установки каталитического крекинга ЭЛОУ-АВТ-2,5 (может перерабатывать 2,5 млн тонн нефти в год). Общая мощность Новошахтинского НПЗ — 7,5 млн тонн в год (то есть возможное уменьшение производства — до 30%). При этом НПЗ — единственный в Ростовской области производитель дизельного топлива различного назначения, мазута, бензина для ВС РФ, подытожило командование.

"Более подробная информация о последствиях поражения пока уточняется", — написал Генштаб.

Удар по РФ — заявление Генштаба ВСУ по удару по Новошахтинскому НПЗ 19 декабря Фото: Скриншот

Новошахтинский НПЗ — нефтеперерабатывающий завод возле города Новошахтинск в Ростовской области, расположенного у границы временно оккупированной Донецкой области. Чтобы средство поражения Сил обороны добралось до цели, ему следовало пролететь почти 200 км над подконтрольной россиянам местностью и избежать любого воздействия ПВО. OSINT-аналитики проекта "Киберборошно" тем временем провели геолокацию кадра с пожаром на НПЗ, опубликованного Генштабом ВСУ. Геолокация подтверждает масштабную площадь возгорания, которая тянется вдоль всей территории завода.

Удар по РФ — с какого ракурса снимали пожар на Новошахтинском НПЗ 19 декабря Фото: Google Maps Удар по РФ — какое расстояние от Новошахтинского НПЗ до линии фронта Фото: DeepState

Удар по РФ — детали попадания по Новошахтинскому НПЗ

Отметим, в ночь на 19 декабря жители Новошахтинска начали публиковать видео возгорания на местном нефтеперерабатывающем заводе. На некоторых видео слышен не только треск пожара, но и звуки взрывов. Губернатор Ростовской области сначала отрицал поражение, но позже все же признал, что произошло попадание украинского средства поражения, вероятно, беспилотника.

Беспилотников было больше, чем один, рассказали в Telegram-канале "Это Ростов новости". В паблике написали, что гул дронов и стрельбу слышали даже после того, как занялся Новошахтинский НПЗ. Об этом же заявили в Минобороны РФ. Согласно данным российского командования, россиян ночью атаковало суммарно 86 БПЛА. Из них 36 летели на Ростовскую область, 21 — на Брянск, 14 — на Белгород, шесть — на Воронеж, по три — на Курск и Тамбов, один — и Краснодар. Россияне заверили, что все БПЛА сбили.

Ранее Фокус писал о серии предыдущих ударов Сил обороны по Новошахтинскому НПЗ. В частности, в 2024 году атаки состоялись 13 марта, 12 апреля, 6 июня, 22 июня, кроме того — еще и 23 июня 2023 года.

Напоминаем, 18 декабря глава Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко сообщил о попадании Сил обороны по заводу в Ростовской области, который производит компоненты для ракет ВС РФ.