Удары по НПЗ: объекты, которые атаковали украинские БПЛА, составляют 12% мощностей России, — Bloomberg

По словам журналистов, эти атаки подчеркивают, что вторжение в Украину приводит к росту опасности для обычных россиян, живущих в приграничных регионах. Это резко противоречит заявлениям Кремля о том, что Путин является "гарантом обороны страны".

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Три объекта, которые за последние два дня атаковали украинские беспилотники, составляют около 12% нефтеперерабатывающих мощностей Российской Федерации. Об этом сообщает Bloomberg.

Удар по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу, который находится примерно в 200 километрах от Москвы, был нанесен по мощности, благодаря которой Россия получает 17,1 миллиона тонн в год, или около 340 000 баррелей в день. По информации издания, он является основным поставщиком моторного топлива для столичных регионов Российской Федерации.

По словам журналистов, соответствующие атаки подчеркивают, что полномасштабное вторжение в Украину, которое "должно было длиться несколько дней", вместо этого приводит к росту опасности для обычных россиян, живущих в приграничных регионах. Это, как отмечают в издании, резко противоречит заявлениям Кремля о том, что президент РФ Владимир Путин является "гарантом обороны страны".

Позже в среду, 13 марта, Новошахтинский НПЗ в Ростовской области России остановил работу после удара беспилотника. Он имеет мощность 5,6 млн тонн в год, или около 112 000 баррелей в день. НПЗ стал третьей "жертвой" ударов, которые за последние два дня повредили объекты, составляющие более 12% нефтеперерабатывающих мощностей РФ.

Атаки по НПЗ в России: что известно

Напомним, ранее сообщалось, что на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл" в Нижегородской области остановили работу, из-за "инцидента", который произошел 12 марта, а именно в связи с тем, что предприятиеатаковали неизвестные дроны.

Кроме того, 13 марта, стало известно, что Служба безопасности Украины атаковала дронами крупные НПЗ в РФ. Пострадавшие объекты входят в топ 5 крупнейших заводов России. "Прилеты" БПЛА уже привели к тому, что Москва запретила вывозить бензин. Спецоперации по выводу из строя нефтяной промышленности страны-агрессора продолжаются.