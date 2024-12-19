Генштаб підтвердив ураження Новошахтинського НПЗ: що зуміли підірвати (відео)

Засіб ураження Сил оборони вільно пролетів майже 200 км і вдарив по Новошахтинському НПЗ, підтвердили у Генштабі. Тим часом Міноборони РФ відвітувало про збиття усіх 86 БПЛА, які атакували цілі на російській території.

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Українські засоби ураження в ніч на 19 грудня дістали до нафтопереробного заводу біля міста Новошахтинськ у Ростовській області РФ. Влучання особливо важливе, оскільки це єдине підприємство у області, яке може виробляти пальне для частин ЗС РФ, які воюють у Донецькій області. Про деталі удару Новошахтинського НПЗ та про пожежу на установці ЕЛОУ-АВТ-2,5 повідомив Генштаб ЗСУ на сторінці Facebook.

У дописи Генштабу вказано, що спецоперацію зі знищення устаткування для нафтопереробки виконали два підрозділи Сил оборони — Військово-Морські сили та СБУ. На фото та відео з місця подій є візуальне підтвердження пожежі у районі установки каталітичного крекінгу ЕЛОУ-АВТ-2,5 (може переробляти 2,5 млн тонн нафти на рік). Загальна потужність Новошахтинського НПЗ — 7,5 млн тонн на рік (тобто можливе зменшення виробництва — до 30%). При цьому НПЗ — єдиний у Ростовській області виробник дизельного пального різного призначення, мазуту, бензину для ЗС РФ, підсумувало командування.

"Детальніша інформація щодо наслідків ураження наразі уточнюється", — написав Генштаб.

Удар по РФ - заява Генштабу ЗСУ щодо удару по Новошахтинському НПЗ 19 грудня Фото: Скриншот

Новошахтинський НПЗ — нафтопереробний завод біля міста Новошахтинськ у Ростовській області, розташованого біля кордону тимчасово окупованої Донецької області. Щоб засіб ураження Сил оборони дістався до цілі, йому слід було пролетіти майже 200 км над підконтрольною росіянам місцевістю і уникнути будь-якого впливу ППО. OSINT-аналітики проєкту "Кіберборошно" тим часом провели геолокацію кадру з пожежею на НПЗ, опублікованого Генштабом ЗСУ. Геолокація підтверджує масштабну площу займання, яка тягнеться вздовж усієї території заводу.

Удар по РФ - з якого ракурсу знімали пожежу на Новошахтинському НПЗ 19 грудня Фото: Google Maps Удар по РФ - яка відстань від Новошахтинського НПЗ до лінії фронту Фото: DeepState

Удар по РФ — деталі влучання по Новошахтинському НПЗ

Зазначимо, в ніч на 19 грудня жителі Новошахтинська почали публікувати відео займання на місцевому нафтопереробному заводі. На деяких відео чути не лише тріск пожежі, а й звуки вибухів. Губернатор Ростовської області спершу заперечив ураження, але згодом все ж визнав, що сталось влучання українського засобу ураження, ймовірно, безпілотника.

Безпілотників було більше, ніж один, розповіли в Telegram-каналі "Это Ростов новости". У пабліку написали, що гул дронів та стрілянину чули навіть після того, як зайнявся Новошахтинський НПЗ. Про це ж згодом заявили в Міноборони РФ. Згідно з даними російського командування, росіян вночі атакувало сумарно 86 БПЛА. З них 36 летіло на Ростовську область, 21 — на Брянськ, 14 — на Бєлгород, шість — на Воронеж, по три — на Курськ і Тамбов, один — та Краснодар. Росіяни запевнили, що усі БПЛА збили.

Раніше Фокус писав про серію попередніх ударів Сил оборони по Новошахтинському НПЗ. Зокрема, у 2024 році атаки відбулись 13 березня, 12 квітня, 6 червня, 22 червня, крім того — ще й 23 червня 2023 року.

Нагадуємо, 18 грудня голова Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко повідомив про влучання Сил оборони по заводу в Ростовській області, який виробляє компоненти для ракет ЗС РФ.