На Херсонщине ВС РФ формируют штурмовые подразделения: в ВСУ сообщили, куда их будут перебрасывать

На Херсонщине российские оккупанты начали проводить перегруппировку, чтобы высвободить из личного состава штурмовые подразделения, чтобы в дальнейшем перебросить их на другие направления. Об этом в комментарии Укринформу заявил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин.

"По данным нашей разведки, противник осуществляет перегруппировку своих подразделений на Херсонском направлении с целью высвобождения некоторых штурмовых подразделений и перенаправления на другое направление, в частности на Запорожское", — сказал он.

Он также отметил, что украинская разведка подтвердила, что российские подразделения, которые ранее находились на линии боевого соприкосновения, в частности, подразделения морской пехоты, сейчас выводятся. Их будут доукомплектовывать и накапливать силы.

"На их место он вводит обычные мотострелковые подразделения. Эти штурмовые подразделения будут заводить на Запорожское направление. Враг перебрасывает туда с других направлений, даже с северных направлений, некоторые десантные подразделения и накапливает их в основном на временно оккупированной территории Запорожской области для того, чтобы в будущем здесь активизировать штурмовые действия", — пояснил спикер.

Наступление РФ на Запорожье — что известно

Следующей приоритетной целью наступления РФ в Украине может стать Запорожье. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что удар на этом направлении планировался еще год назад, но намерения оккупантов сорвала Курская операция.

18 августа ВС РФ атаковали Запорожье, в результате чего погибли три человека, еще 20 получили ранения. Ракеты попали по торговому ряду и объекту критической инфраструктуры.

12 августа ВСУ показали кадры успешной зачистки от врага поселка Степногорск на Запорожском направлении. Россияне проникли на южные окраины населенного пункта и пытались закрепиться, но были разбиты бойцами Сил обороны Юга.