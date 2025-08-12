Проникли в многоэтажки: ВСУ на Запорожье зачистили поселок от российской ДРГ (видео)

Украинские военные показали кадры успешной зачистки от врага поселка Степногорск на Запорожском направлении. Россияне проникли на южные окраины населенного пункта и пытались закрепиться, но были разбиты бойцами Сил обороны Юга.

Related video

На опубликованном на странице в Facebook 210-го отдельного штурмового полка видео можно увидеть работу подразделений Сил обороны Юга. Украинские бойцы зачистили многоэтажки от российской ДРГ.

Военные рассказали, что позиции подготовили для захода штурмовиков операторы дронов и артиллеристы. Оккупанты пытались проникнуть в населенный пункт малыми группами и закрепиться среди многоэтажек, но украинские бойцы вовремя обнаружили и уничтожили врага.

В 210 ОШП сообщили, что 1 штурмовой батальон смог успешно выполнить миссию, не понеся потерь личного состава.

На Запорожском направлении ВСУ зачистили от ДРГ Степногорск

В DeepState отметили, что бойцы 210 отдельного штурмового полка зачистили совместно со смежными украинскими подразделениями южные окраины поселка Степногорск.

"Благодаря качественной работе 210 ОШП и смежных подразделений удалось выбить остатки противника и сконцентрировать на закреплении и восстановлении позиций", — рассказали аналитики.

Степногорск на карте DeepState по состоянию на 11 августа Фото: скриншот

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины по состоянию на 8:00 12 августа сообщали, что россияне на Ореховском направлении совершили два штурма в районе села Каменского и в направлении села Новоданиловка.

Ореховское направление по информации Гентшаба ВСУ по состоянию на утро 12 августа Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Ситуация на Запорожском направлении

Представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин 11 августа рассказывал, что россияне перебрасывают дополнительные силы на два участка фронта в Запорожье. В частности были замечены не менее 25 тралов с бронетехникой и более 30 грузовиков с боекомплектами.

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук 12 августа отмечал, что РФ перебрасывает силы на Запорожье, в частности на Ореховское и Гуляйпольское направления, потому что не может смириться с успехами ВСУ и стремится любой ценой исправить ситуацию.

Аналитики Института изучения войны (ISW) 1 августа сообщали, что ВСУ отбили село Темировку на Запорожском направлении.