РФ перебрасывает силы на Запорожье: эксперт объяснил, что "мозолит глаза" врагу на этом участке фронта

В Силах обороны Юга 11 августа сообщили, что Россия начала перебрасывать дополнительные силы и технику на Ореховское и Гуляйпольское направления. Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук объяснил, что оккупанты не прощают себе ошибок, поэтому готовы идти на жертвы в Запорожской области.

Related video

"Сейчас то, что движется вражеская техника из Крыма на юг — не обязательно значит, что она будет привлечена на Южном направлении, но это также не значит — что на это не стоит обращать внимание. Конечно, это важный момент, который надо учитывать", — отметил эксперт в комментарии "Громадське радіо".

Он пояснил, что кроме военных целей Россия имеет также психологическую мотивацию в Запорожье. Враг не может смириться с успехами ВСУ и готов идти на жертвы, чтобы исправить ситуацию.

"Если говорить о Гуляйпольском и Ореховском направлениях — кроме военной целесообразности, у россиян есть "вавка" в голове. Они "не прощают своих ошибок"... И те позиции, которые мы в свое время на Ореховском и Гуляйпольском направлениях получили — мозолят им глаза и они пытаются любой ценой их ликвидировать, чтобы психологически считать "такого здесь и не было"", — подчеркнул Лакийчук.

Что говорит командование о ситуации в Запорожской области

В утренней сводке Сил обороны Юга от 12 августа говорится, что ВС РФ продолжают активно применять мототехнику в своих штурмах. Только за последнюю неделю защитники ликвидировали более 100 российских мотоциклов, квадроциклов и багги.

На Гуляйпольском направлении украинские силы отбили атаку села Малиновка.

Малиновка на карте боевых действий Фото: Deep State

На Ореховском направлении, по данным командования, были два вражеских штурма. Бои шли в районе села Каменского и в направлении села Новоданиловка.

Каменское и Новоданиловка на карте боевых действий Фото: Deep State

Напомним, руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко информировал о самой большой переброске техники за последние два месяца лета. По его словам, вечером и ночью РФ гнали на юг танки, грузовики с БК и живой силой, бронетехнику.

В начале августа в ISW информировали, что ВСУ вернули контроль над селом Терновка на Гуляйпольском направлении. Российские оккупанты уверяли, что держат населенный пункт, но это оказалось ложью.