РФ перекидає сили на Запоріжжя: експерт пояснив, що "муляє очі" ворогу на цій ділянці фронту

У Силах оборони Півдня 11 серпня повідомили, що Росія почала перекидати додаткові сили й техніку на Оріхівський і Гуляйпільський напрямки. Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук пояснив, що окупанти не прощають собі помилок, тому готові йти на жертви у Запорізькій області.

"Зараз те, що рухається ворожа техніка з Криму на південь — не обовʼязково значить, що вона буде залучена на Південному напрямку, але це також не значить — що на це не варто звертати увагу. Звісно, що це важливий момент, який треба враховувати", — зауважив експерт у коментарі "Громадському радіо".

Він пояснив, що окрім військових цілей Росія має також психологічну мотивацію на Запоріжжі. Ворог не може змиритись з успіхами ЗСУ і готовий йти на жертви, щоб виправити ситуацію.

"Якщо говорити про Гуляйпільський та Оріхівський напрямки — крім військової доцільності, у росіян є "вавка" в голові. Вони "не прощають своїх помилок"… І ті позиції, які ми свого часу на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках здобули — муляють їм очі й вони намагаються за будь-яку ціну їх ліквідувати, щоб психологічно вважати "такого тут і не було"", — підкреслив Лакійчук.

Що каже командування про ситуацію у Запорізькій області

У ранковому зведенні Сил оборони Півдня від 12 серпня йдеться, що ЗС РФ продовжують активно застосовувати мототехніку у своїх штурмах. Лише за останній тиждень оборонці ліквідували понад 100 російських мотоциклів, квадроциклів та багі.

На Гуляйпільському напрямку українські сили відбили атаку села Малинівка.

На Оріхівському напрямку, за даними командування, були два ворожі штурми. Бої точилися в районі села Кам’янського та в напрямку села Новоданилівка.

Нагадаємо, керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко інформував про найбільше перекидання техніки за останні два місяці літа. З його слів, ввечері й вночі РФ гнали на південь танки, вантажівки з БК та живою силою, бронетехніку.

На початку серпня в ISW інформували, що ЗСУ повернули контроль над селом Тернівка на Гуляйпільському напрямку. Російські окупанти запевняли, що тримають населений пункт, але це виявилось брехнею.