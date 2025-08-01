ЗСУ відбили село на Запорізькому напрямку та повернули позиції на сусідній ділянці, — ISW (карти)

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили про успішні бої Збройних сил України, які повернули позиції всупереч наступу Російської Федерації. Ідеться про повернення села у Запорізькій області та ще одного населеного пункту на адміністративній межі Дніпропетровської області.

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У звіті ISW ідеться про висновки, зроблені на основі відео, опублікованих українськими підрозділами. Аналітики провели геолокацію записів та підтвердили про певні успіхи на сході Запорізького напрямку, вказано на порталі Інституту. Обидва відео — від бійців 20 армійського корпусу ЗСУ, 110 окремої бригади Сил тероборони "Хортиця" та 31 окремої механізованої бригади ім. генерал-хорунжого Леоніда Ступницького.

Аналітики повідомили, що ЗСУ повернули контроль над селом Тернівкою Запорізької області (на північний схід від Гуляйполя) та селом Маліївка Донецької області (південний схід від Великомихайлівки). ISW зауважив, що російські військкори заявляли про взяття під контроль вказаних населених пунктів, але в обох випадках з'ясувалось, що це не так.

"Геолокаційні відеозаписи 31 липня свідчать про те, що українські війська нещодавно відбили Темирівку. Геолокаційні відеозаписи 29 липня вказують на те, що українські війська нещодавно відбили Маліївку", — наголошується у звіті.

Наступ РФ - ситуація на адмінмежі Дніпропетровської області Фото: ISW Наступ РФ - ситуація на східій частині Запорізького напрямку Фото: ISW

Наступ РФ — що відбувається під Запоріжжям

На карті бойових дій DeepState бачимо, що два населених пункти, згадані у звіті ISW, розташовані на лінії фронту на схід від Запоріжжя та Дніпра. При цьому ідеться про спроби ЗС РФ наблизитись до Дніпропетровської області: Маліївка — впритул до адмінмежі, Тернівка — за 1 км. Відстань між селами — близько 12 км (по прямій).

Наступ РФ - Темирівка Маліївка на карті DeepState Новопавлівський напрямок 31 липня Фото: DeepState

У звіті Генштабу ЗСУ згадується село Темирівка з аналітики ISW. Командування повідомило, що біля цього населеного пункту відбулись штурмові дії ЗС РФ. Крім того, є інформація про активність росіян протягом минулої доби: на Новопавлівському напрямку (до нього відносять обидва села) — 23 атаки РФ.

Зазначимо, Фокус писав про наступ РФ у Запорізькій області. 31 липня аналітики проєкту DeepState заявили, що начебто ЗС РФ повністю окупували Кам'янське — населений пункт на 22 км від околиць Запоріжжя. Після цього з'явилась заява ОК "Південь", у якому ішлося про те, що на вулицях міста все ще тривають бої. У відповідь аналітики згадали про інформацію командування за 22 липня про відступ на флангах у Кам'янському та пояснили, що через таку неузгодженість турбуються за життя бійців ЗСУ на спостережних пунктах.

Нагадуємо, 31 липня Міноборони РФ заявило про начебто окупацію Часового Яру на Краматорському напрямку. Тим часом у мережі з'явилось відео з кадрами невдалих боїв росіян у цьому місті.