ЗС РФ заявили, що повністю зайняли Часів Яр: що каже Генштаб та DeepState (карти)

Командування Збройних сил Російської Федерації заявило про начебто взяття під повний контроль Часового Яру на Краматорському напрямку у Донецькій області. При цьому на картах Генштабу Збройних сил України вказано, що місто не втрачене і тривають бої.

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Зранку 31 липня Південне угрупування російської армії, як написало Міноборони РФ у Telegram, просунулось у Часовому Яру. Інших деталей бойових дій російське командування не навело. Не було також відео з кадрами окупації чи встановлення російського прапора.

Українські військові та військова адміністрація не підтверджували втрату міста. На карті аналітиків DeepState бачимо, що майже половина населеного пункту перебуває під контролем Сил оборони. Останні зміни, позначені на карті, відбулись південніше, поруч з Кліщіївкою та Андріївкою. Від крайніх південних околиць Часового Яру (та від Ступочок) до околиць Костянтинівки — близько шести кілометрів по дорозі Т-0504.

Наступ РФ - ситуація навколо Часового Яру карта DeepState 30 липня Фото: DeepState

Згадка про ситуацію в Часовому Яру відшукалась у Telegram-каналі українського військового з позивним "Мучной". Допис стосувався можливого наступу на Костянтинівку. Боєць написав, що росіяни взяли населений пункт у напівкільце і "можлива поява активності в районі Предтечине" (на трасі Т-0504). Також "Мучной" зауважив, що можлива втрата Часового Яру "значно ускладнить оборону всього напрямку".

Наступ РФ — дані Генштабу про Часів Яр

Генштаб ЗСУ у ранковому звіті, опублікованому о 8 год 31 липня, повідомив про сім атак ЗС РФ на Краматорському напрямку. Командування заявило про бої поруч з чотирма населеними пунктами. Вказується, що були атаки в районі Часового Яру. На карті Генштабу протягом останніх двох днів змін на даному відтинку немає.

Наступ РФ - Часів Яр на карті Генштабу ЗСУ 30 липня Фото: Генштаб ЗСУ

Зазначимо, Фокус писав про наступ РФ та ситуацію біля Часового Яру. Пресофіцер 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила Олег Петрасюк пояснив, що на вулицях міста тривають бої. З його слів, росіяни повністю зруйнували населений пункт та шукають все нові тактики для просування. ЗС РФ кидають вперед малі штурмові групи на мотоциклах, не рахуються з втратами. Петрасюк зауважив, що командування ЗС РФ, ймовірно, готове заплатити будь-яку ціну на окупацію зруйнованого міста.

У червні цей же офіцер повідомив, що ворог майже не використовує військову техніку під час наступу у Часовому Ярі. Натомість на вулицях діє велика кількість FPV-дронів на оптоволокні. Петрасюк нагадав, що ЗС РФ вже рік намагаються окупувати населений пункт, але досі не мали успіху

Нагадуємо, 30 липня офіцер ЗСУ Мирослав Гай розповів про наступ РФ на Покровськ і про те, чи зможуть росіяни просунутись до осені 2025 року.