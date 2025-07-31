ВС РФ заявили, что полностью заняли Часов Яр: что говорит Генштаб и DeepState (карты)

Командование Вооруженных сил Российской Федерации заявило о якобы взятии под полный контроль Часового Яра на Краматорском направлении в Донецкой области. При этом на картах Генштаба Вооруженных сил Украины указано, что город не потерян и продолжаются бои.

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Утром 31 июля Южная группировка российской армии, как написало Минобороны РФ в Telegram, продвинулась в Часовом Яру. Других деталей боевых действий российское командование не привело. Не было также видео с кадрами оккупации или установления российского флага.

Украинские военные и военная администрация не подтверждали потерю города. На карте аналитиков DeepState видим, что почти половина населенного пункта находится под контролем Сил обороны. Последние изменения, обозначенные на карте, произошли южнее, рядом с Клещеевкой и Андреевкой. От крайних южных окраин Часового Яра (и от Ступочек) до окраин Константиновки — около шести километров по дороге Т-0504.

Наступление РФ — ситуация вокруг Часового Яра карта DeepState 30 июля Фото: DeepState

Упоминание о ситуации в Часовом Яру отыскалось в Telegram-канале украинского военного с позывным "Мучной". Сообщение касалось возможного наступления на Константиновку. Боец написал, что россияне взяли населенный пункт в полукольцо и "возможно появление активности в районе Предтечино" (на трассе Т-0504). Также "Мучной" отметил, что возможная потеря Часового Яра "значительно усложнит оборону всего направления".

Наступление РФ — данные Генштаба о Часов Яре

Генштаб ВСУ в утреннем отчете, опубликованном в 8 ч 31 июля, сообщил о семи атаках ВС РФ на Краматорском направлении. Командование заявило о боях рядом с четырьмя населенными пунктами. Указывается, что были атаки в районе Часового Яра. На карте Генштаба в течение последних двух дней изменений на данном отрезке нет.

Наступление РФ — Часов Яр на карте Генштаба ВСУ 30 июля Фото: Генштаб ВСУ

Отметим, Фокус писал о наступлении РФ и ситуации возле Часового Яра. Пресс-офицер 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Олег Петрасюк объяснил, что на улицах города продолжаются бои. По его словам, россияне полностью разрушили населенный пункт и ищут все новые тактики для продвижения. ВС РФ бросают вперед малые штурмовые группы на мотоциклах, не считаются с потерями. Петрасюк отметил, что командование ВС РФ, вероятно, готово заплатить любую цену за оккупацию разрушенного города.

В июне этот же офицер сообщил, что враг почти не использует военную технику во время наступления в Часовом Яру. Зато на улицах действует большое количество FPV-дронов на оптоволокне. Петрасюк напомнил, что ВС РФ уже год пытаются оккупировать населенный пункт, но до сих пор не имели успеха

Напоминаем, 30 июля офицер ВСУ Мирослав Гай рассказал о наступлении РФ на Покровск и о том, смогут ли россияне продвинуться до осени 2025 года.