Не неделя и не месяц: сможет ли РФ оккупировать Покровск до конца осени, — офицер ВСУ (видео)

Офицер Вооруженных сил Украины Мирослав Гай напомнил о продолжении наступления Вооруженных сил Российской Федерации под Покровском, о появлении российских диверсионных групп и огневом контроле над местностью. Впрочем, по мнению бойца, в ближайшее время противник не сможет захватить город.

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Россияне ведут войну уже четвертый год, но так и не оккупировали Часов Яр и Константиновку, пояснил Гай в эфире телеканала "Киев 24". Офицер уверен, что Покровск продержится даже до конца осени 2025 года. Кроме того, ВС РФ не смогут стратегически изменить ситуацию на фронте, сказал офицер.

Комментарий Мирослава Гая по ситуации в Покровске появился в телеэфире утром 30 июля. Офицер ВСУ объяснил, что контактирует с бойцами, которые держат позиции на Покровском направлении. Бойцы уверены, что ни в ближайшее время, ни осенью, россияне не оккупируют город.

"Говорить о том, что буквально на этой неделе или даже в этом месяце, или даже до конца осени, россияне смогут захватить Покровск или кардинально поменять стратегическую ситуацию на фронте, это неправда", — заявил Гай.

Военный подтвердил, что действуют ДРГ, есть огневой контроль над местностью, атаки дронов и артиллерии, также наблюдаются тактические успехи подразделений ВС РФ. Но враг продвигается очень медленно и три ключевых населенных пункта держатся.

"Есть проблемы, но ни Покровск, ни Часов Яр, ни Константиновку, [враг] уже четвертый год не в состоянии захватить и взять под эффективный контроль", — подчеркнул офицер.

Наступление РФ — детали

Генштаб ВСУ в утреннем отчете за 30 июля сообщил о 63 штурмах ВС РФ на Покровском направлении возле 18 населенных пунктов. На карте боевых действий проекта DeepState показали продвижение россиян на северо-восток от Покровска. В частности, 29 июля появился полуторакилометровый "язык" российских войск, который протянулся между населенными пунктами Родинское и Красный Лиман еще ближе к дороге, которая направляется на Доброполье. Кроме того, на юго-востоке серая зона подошла вплотную к окраинам, показывает карта.

Наступление РФ — карта боевых действий под Покровском 30 июля Фото: DeepState

Отметим, Фокус писал о наступлении РФ под Покровском. 29 июля появился комментарий военного обозревателя группы "Информационное сопротивление" Константина Машовца. Обозреватель подтвердил, что россияне давят в районе Родинского, пытаясь продвинуться и в сторону Покровска, и в сторону Доброполья.

Между тем о возможной потере Покровска написала нардеп Марьяна Безуглая. Политик опубликовала короткое сообщение о том, что якобы россияне находятся в городе. После этого появились заявления Генштаба и отдельных военных. Украинское командование заверило, что город находится под контролем Украины. Между тем военные отметили, что ситуация действительно сложная, действуют российские ДРГ, есть новые угрозы для Константиновки, но один из ключевых населенных пунктов на Донбассе не потерян.

Напоминаем, 29 июля офицер ВСУ рассказал об угрозе наступления РФ на Запорожье. 27 июля об ухудшении ситуации на Лиманском направлении сообщил военнослужащий Станислав Бунятов.