Не тиждень і не місяць: чи зможе РФ окупувати Покровськ до кінця осені, — офіцер ЗСУ (відео)

Офіцер Збройних сил України Мирослав Гай нагадав про продовження наступу Збройних сил Російської Федерації під Покровськом, про появу російських диверсійних груп та вогневий контроль над місцевістю. Втім, на думку бійця, найближчим часом противник не зможе захопити місто.

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Росіяни ведуть війну вже четвертий рік, але так і не окупували Часів Яр та Костянтинівку, пояснив Гай в ефірі телеканалу "Київ 24". Офіцер впевнений, що Покровськ протримається навіть до кінця осені 2025 року. Крім того, ЗС РФ не зможуть стратегічно змінити ситуацію на фронті, сказав офіцер.

Коментар Мирослава Гая щодо ситуації в Покровську з'явився у телеефірі зранку 30 липня. Офіцер ЗСУ пояснив, що контактує з бійцями, які тримають позиції на Покровському напрямку. Бійці впевнені, що ні найближчим часом, ні восени, росіяни не окупують місто.

"Говорити про те, що буквально на цьому тижні чи навіть в цьому місяці, чи навіть до кінця осені, росіяни зможуть захопити Покровськ або кардинально поміняти стратегічну ситуацію на фронті, це неправда", — заявив Гай.

Військовий підтвердив, що діють ДРГ, є вогневий контроль над місцевістю, атаки дронів та артилерії, також спостерігаються тактичні успіхи підрозділів ЗС РФ. Але ворог просувається дуже повільно і три ключові населені пункти тримаються.

"Є проблеми, але ані Покровськ, ані Часів Яр, ані Костянтинівку, [ворог] вже четвертий рік не в змозі захопити й взяти під ефективний контроль", — наголосив офіцер.

Наступ РФ — деталі

Генштаб ЗСУ у ранковому звіті за 30 липня повідомив про 63 штурми ЗС РФ на Покровському напрямку біля 18 населених пунктів. На карті бойових дій проєкту DeepState показали просування росіян на північний схід від Покровська. Зокрема, 29 липня з'явився півторакілометровий "язик" російських військ, який простягнувся між населеними пунктами Родинське та Красний Лиман ще ближче до дороги, яка прямує на Добропілля. Крім того, на південному сході сіра зона підійшла впритул до околиць, показує карта.

Наступ РФ - карта бойових дій під Покровськом 30 липня Фото: DeepState

Зазначимо, Фокус писав про наступ РФ під Покровськом. 29 липня з'явився коментар військового оглядача групи "Інформаційний спротив" Костянтина Машовця. Оглядач підтвердив, що росіяни тиснуть у районі Родинського, намагаючись просунутись і в бік Покровська, і в бік Добропілля.

Тим часом про можливу втрату Покровська написала нардепка Мар'яна Безугла. Політикиня опублікувала короткий допис про те, що начебто росіяни перебувають у місті. Після цього з'явились заяви Генштабу та окремих військових. Українське командування запевнило, що місто перебуває під контролем України. Тим часом військові зауважили, що ситуація дійсно складна, діють російські ДРГ, є нові загрози для Костянтинівки, але один з ключових населених пунктів на Донбасі не втрачений.

Нагадуємо, 29 липня офіцер ЗСУ розповів про загрозу наступу РФ на Запоріжжя. 27 липня про погіршення ситуації на Лиманському напрямку повідомив військовослужбовець Станіслав Бунятов.