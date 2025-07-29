"Поганий прогноз": ЗС РФ просуваються під Запоріжжям та дестабілізують фронт, — офіцер ЗСУ

Військовослужбовець Збройних сил України Станіслав Бунятов повідомив, що Збройні сили Російської Федерації наступають на Запоріжжя і мають певне просування. Причина можливого погіршення ситуації — заміна підрозділів Сил оборони, яка відбулась під час наступу росіян на Суми.

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На Запорізькому напрямку все більш помітні маневри ЗС РФ, написав Бунятов в Telegram-каналі "Снайпер". Він пояснив, що певний час на цій ділянці було спокійно і її боронили сильні частини ЗСУ. Влітку почався наступ росіян на Суми: тоді командування забрало досвідчених бійців і ситуація погіршилась, ідеться у дописі.

Текст про ситуацію під Запоріжжям з'явився зранку 29 липня. На думку Бунятова, "гарних прогнозів мало". Військовий зауважив, що поспілкувався з бійцями на Запорізькому напрямку, які вважають, що просування сталось через відсутність найефективнішого підрозділу.

"Головною причиною дестабілізації називають виведення найефективнішого підрозділу на Сумський напрямок і заміну його бригадою ТРО", — ідеться у дописі.

Наступ РФ - Бунятов розповів про ситуацію під Запоріжжям 29 липня Фото: Скриншот

Військовий не уточнив, про який саме підрозділ ідеться і на якому напрямку він тримав позиції.

Наступ РФ — що відбувається на Запоріжжі

На карті проєкту DeepState можна побачити ситуації на лінії фронту під Запоріжжям. Бачимо "язик", який тягнеться через Кам'янське, Плавні Степногірськ вздовж траси Е405 у бік обласного центру. Просування ворога почалось, орієнтовно, в кінці червня, свідчать дані аналітиків. Станом на 29 липня відстань від лінії боїв до околиць Запоріжжя — близько 22 км (по прямій).

Наступ РФ - ситуація під Запоріжжям 29 липня Фото: DeepState

Генштаб ЗСУ у звіті станом на 16 год 29 липня розповів про наступ РФ та про кількість штурмів на різних напрямках. У повідомленні командування є мінімальна згадка про Запорізький напрямок. Вказується, що під Гуляйпіллям атак не було, а під Оріховим — дві атаки у районі села Плавні.

Зазначимо, 27 липня аналітики Інституту вивчення війни звернули увагу на наступ РФ у Запорізькій області і повідомили, що росіяни просунулись у бік Степногірська. Також стверджували, що є окупація села Плавні. Аналітики заявили, що незабаром російська артилерія зможе діставати до обласного центру: Генштаб ЗСУ не підтверджував успіхи росіян.

Тим часом 25 липня боєць ЗСУ з позивним "Алекс" розповів про події у Степногірську. З'ясувалось, що росіяни дійсно спробували зайти в місто, але ідеться лише про піхоту. На думку військового, ЗС РФ накопичують бронетехніку та готуються до нових атак.

Ще у квітні 2025 року ДСНС інформувало про надзвичайну ситуацію у Запоріжжі. Згідно з даними рятувальників, FPV-дрон ЗС РФ вперше дістався до обласного центру і дорогою підірвав АЗС.

Нагадуємо, 29 липня CNN написало про наступ РФ на Костянтинівку та хмару російських дронів, які атакують українську логістику.