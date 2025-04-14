Дістав на 27 км: FPV-дрон вперше атакував Запоріжжя і підірвав АЗС, — ДСНС (фото)

Збройні сили Російської Федерації запустили FPV-дрон, який дістався до міста Запоріжжя. Російський безпілотник влучив по автозаправній станції й почалась пожежа. Про влучання повідомила Державна служба надзвичайних ситуацій Запорізької області, яка раніше не писала про атаки FPV-безпілотників ворога на відстані майже 30 км від фронту.

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Інформація ДСНС про удар FPV-дрона РФ по Запоріжжю з'явився зранку 14 квітня.

Рятувальники повідомили про атаки російських БПЛА, один з яких влучив по цілі в Запоріжжі, а інший — у селищі Степногірськ. У обласному центрі дрон вдарив по автозаправній станції. Внаслідок влучання загорівся газовий модуль і полум'я охопило 20 кв. м, доповіла ДСНС. Щоб впоратись з ударами в обох населених пунктах області рятувальники залучили 15 спеціалізованих машин, ідеться у дописі. Не вказується, чи є постраждалі від удару РФ.

На фото, опублікованій пресслужбою установи, бачимо займання АЗС, полум'я та рятувальників, які намагаються загасити вогонь, який спалахнув зранку 13 квітня.

Удар FPV-дрона - пожежа на АЗС в Запоріжжі 14 квітня Фото: ДСНС

Удар FPV-дрона — деталі

На карті аналітиків DeepState можна побачити, що південні околиці Запоріжжя розташовані на відстані 27 км від лінії фронту поруч з населеним пунктом Кам'янське.

Удар FPV-дрона - відстань від фронту до Запоріжжя 14 квітня Фото: DeepState

На сторінках у соцмережах ДСНС Запорізької області та глави військової адміністрації Івана Федорова справді не відшукалось заяв про те, що РФ раніше дістала FPV-дроном до околиць обласного центру. Рятувальники протягом 2024-25 років звітували про загрози від такого типу БПЛА для Нікополя (6 км від позицій ЗС РФ), Костянтинівки, Мала Токмачка (10 км), але Запоріжжя не згадувалось.

Українське командування поки що не підтвердило влучання FPV-дрона по Запоріжжю.

Зазначимо, 22 березня ЗС РФ атакували Запорізьку область керованими авіабомбами, заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Внаслідок російського удару у кількох точках почались пожежі та з'явились проблеми з енергопостачанням. Напередодні, 21 березня, росіяни запустили по Запоріжжю зграю ударних дронів-камікадзе "Шахед": місцеві жителі нарахували близько 10 вибухів. Військова адміністрація повідомила про дев'ятьох поранених та двох загиблих, серед яких — 14-річна дівчинка.

14 квітня видання The Economist написало про удари РФ по прикордонних містах України на сході та півдні. Видання пояснило, що солдати ЗСУ спиняють росіян на фронті, але Москва продовжує без обмежень стріляти по цивільних.

Нагадуємо, 27 березня майор ЗСУ 36 окремої бригади морської піхоти Валерій Прозапас попередив, що варто готуватись до наступу РФ на Запоріжжя.