"Плохой прогноз": ВС РФ продвигаются под Запорожьем и дестабилизируют фронт, — офицер ВСУ

Военнослужащий Вооруженных сил Украины Станислав Бунятов сообщил, что Вооруженные силы Российской Федерации наступают на Запорожье и имеют определенное продвижение. Причина возможного ухудшения ситуации — замена подразделений Сил обороны, которая состоялась во время наступления россиян на Сумы.

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На Запорожском направлении все более заметны маневры ВС РФ, написал Бунятов в Telegram-канале "Снайпер". Он пояснил, что некоторое время на данном участке было спокойно и его защищали сильные части ВСУ. Летом началось наступление россиян на Сумы: тогда командование забрало опытных бойцов и ситуация ухудшилась, говорится в заметке.

Текст о ситуации под Запорожьем появился утром 29 июля. По мнению Бунятова, "хороших прогнозов мало". Военный отметил, что пообщался с бойцами на Запорожском направлении, которые считают, что продвижение произошло из-за отсутствия эффективного подразделения.

"Главной причиной дестабилизации называют вывод эффективного подразделения на Сумское направление и замену его бригадой ТРО", — говорится в заметке.

Наступление РФ — Бунятов рассказал о ситуации под Запорожьем 29 июля Фото: Скриншот

Военный не уточнил, о каком именно подразделении идет речь и на каком направлении оно держало позиции.

Наступление РФ — что происходит в Запорожье

На карте проекта DeepState можно увидеть ситуацию на линии фронта под Запорожьем. Видим "язык", который тянется через Каменское, Плавни, Степногорск вдоль трассы Е405 в сторону областного центра. Продвижение врага началось, ориентировочно, в конце июня, свидетельствуют данные аналитиков. По состоянию на 29 июля расстояние от линии боев до окраин Запорожья — около 22 км (по прямой).

Наступление РФ — ситуация под Запорожьем 29 июля Фото: DeepState

Генштаб ВСУ в отчете по состоянию на 16 ч 29 июля рассказал о наступлении РФ и о количестве штурмов на разных направлениях. В сообщении командования есть минимальное упоминание о Запорожском направлении. Указывается, что на Гуляйпольском направлении атак не было, на Ореховском — две атаки в районе села Плавни.

Отметим, 27 июля аналитики Института изучения войны обратили внимание на наступление РФ в Запорожской области и сообщили, что россияне продвинулись в сторону Степногорска. Также утверждали, что есть оккупация села Плавни. Аналитики заявили, что вскоре российская артиллерия сможет доставать до областного центра: Генштаб ВСУ не подтверждал успехи россиян.

Между тем 25 июля боец ВСУ с позывным "Алекс" рассказал о событиях в Степногорске. Выяснилось, что россияне действительно попытались зайти в город, но речь идет только о пехоте. По мнению военного, ВС РФ накапливают бронетехнику и готовятся к новым атакам.

Еще в апреле 2025 года ГСЧС информировало о чрезвычайной ситуации в Запорожье. Согласно данным спасателей, FPV-дрон ВС РФ впервые добрался до областного центра и по дороге взорвал АЗС.

Напоминаем, 29 июля CNN написало о наступлении РФ на Константиновку и облако российских дронов, которые атакуют украинскую логистику.