Нехватка бойцов и рыболовные сети: CNN предупредило об угрозе потери Константиновки и "тучах" FPV РФ

Подразделения Вооруженных сил Украины защищают позиции под Константиновкой и удерживают наступление Российской Федерации, которая атакует FPV-дронами на оптоволокне и управляемыми авиабомбами. Для защиты логистики используют рыболовные сети, поскольку все дороги находятся под ударами российского отряда "Рубикон".

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Атак оптоволоконных дронов РФ так много, что по дорогам ездить не рискуют, а боеприпасы и продукты приносит квадрокоптер "Вампир", рассказало агентство CNN. Тем временем украинские операторы БПЛА выискивают слабые места противника, находясь в специальных убежищах. При этом операторы страдают от ударов управляемых авиабомб ВС РФ, говорится в статье.

Медиа пообщалось с бойцами ВСУ, которые держат оборону в Константиновке Донецкой области, а также с гражданами, все еще живущими в городе на пути наступления РФ. Выяснилось, что на данном отрезке фронта действует подразделение "Рубикон" ВС РФ, которое атакует FPV-дронами дороги и любой объект, попадающий в поле зрения. Украинские военные, чтобы уберечься от ударов, используют рыболовные сети, которыми опутывают автодороги. CNN отметило, что такой дешевый способ защищает от высокотехнологичного оружия.

Наступление РФ — дороги покрыты рыболовными сетками для защиты от FPV Фото: Reuters

"Мало где эта низкотехнологичная защита от высокотехнологичной угрозы является более важной, чем Константиновка, один из трех городов на передовой, где украинские войска все больше рискуют быть окруженными летним наступлением РФ", — написало медиа.

В статье напомнили, что в течение последних недель россияне продвинулись под Константиновкой на восемь километров. При этом боец Василий, командир одного из подразделений 93-й механизированной бригады, рассказал, что за последние восемь месяцев не получил ни одного пополнения. Бывали случаи, что двоє солдат выдерживали наступление десятка нападающих. Наступление россиян останавливали только благодаря возможностям дронов, поскольку техника "не добиралась до окопов". Командир отметил, что нехватка людей — это самая большая проблема.

"У нас критическая нехватка личного состава. Никто не хочет воевать. Старый личный состав остался, он устал и хочет, чтобы его заменили, но никто его не заменяет", — подчеркнул боец.

Наступление РФ — карта боев под Константиновкой 29 июля Фото: DeepState

Медиа рассказало некоторые детали боев в Константиновке. Например, россияне из подразделения "Рубикон" научились обезвреживать украинские оптоволоконные дроны с помощью обычной нити, которую держит другой БПЛА. Между тем украинским миномётчикам приходится проходить несколько километров пешком до позиций, поскольку каждый транспорт не может проехать.

Василий назвал еще одну проблему на фронте. По его словам, это плохая коммуникация командования с передовой, а также сокрытие реальной ситуации. Также военный предположил, что "все устали от этой войны", и страна также устала помогать фронту, написало CNN.

Наступление РФ — ситуация на линии фронта

Отметим, Фокус писал о наступлении РФ на Константиновку, которое активизировалось весной 2025 года. В частности, в мае аналитики DeepState сообщили о продвижении россиян на юг от населенного пункта — от Торецка. На онлайн-карте боевых действий указали точки, до которых добрался враг: линия фронта пролегала в 11 км от окраин Константиновки.

Напоминаем, 24 июля представитель ОСУВ "Хортица", майор Павел Трегубов рассказал о наступлении РФ на Константиновку и о ситуации в районе Часового Яра.