"Топчутся" возле Часов Яра: почему ВС РФ не могут приблизиться к Константиновке

Враг как был в десяти километрах от города, так и остался. Обход Покровского-Мирноградской агломерации с западной стороны таким простым для них не был.

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Российские оккупанты прейшли трассу Покровск-Константиновка, но не могут приблизиться к самому городу Константиновка. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ОСУВ "Хортица", майор Павел Трегубов.

По его словам, с тех пор как россияне смогли перейти непосредственно трассу Покровск-Константиновка, они пытаются развивать наступление на Константиновку между двумя агломерациями, но основной же цели такими шагами враг достичь не может.

"Обход Покровского-Мирноградской агломерации с западной стороны таким простым для них не был. Там и застройка более плотная, и ближе к городу Покровск непосредственно. А из города Покровск к ним прилетало все, что могло лететь. То здесь они пытались воспользоваться определенным наличием оперативного пространства для того, чтобы продвигаться. Частично им это удалось, но не теми темпами, о которых можно было бы говорить", — сказал Трегубов.

Он добавил, что задача у ВС РФ скорее всего контроль над Донецкой областью по крайней мере в этом году и если не над Покровском, то его окрестностями, и небольшие продвижения у них есть.

Приблизиться к Константиновке между тем враг не может.

"Враг как был в десяти километрах, так и остался. А, был в десяти километрах, потому что он уже очень долго "топчется" вблизи Часового Яра, который как раз в десяти километрах от Константиновки. Несмотря на то, что враг может приблизиться к Константиновке с юга, дистанция, на которую он приблизится, между ним и Константиновкой все еще больше, чем расстояние от Константиновки до Часового Яра, где враг находится уже где-то, ну, несколько лет и ломает себе зубы о наших защитников", — сказал Виктор Трегубов.

Он отметил, что на фронтах Часового Яра характер штурмов врага не меняется.

"Интуитивное впечатление, что они стали более разреженными, именно мотоциклы. Они оценили это средство, провели оценку, переоценку, анализ и решили, что его эффективность более ограничена, чем они считали до сих пор. Поэтому они сейчас все же немного больший акцент делают непосредственно на пехотные группы", — сказал представитель ОСУВ "Хортица".

Напомним, что на Покровском направлении сложилась напряженная систуация. У россиян есть амбиция обойти Покровско-Мирноградскую агломерацию с восточной стороны.

Также сообщалось, что на Покровском направлении российские оккупанты продвигаются с флангов, чтобы подойти к Покровску и пытаются продвинуться к тыловым дорогам.