"Топчуться" біля Часового Яру: чому ЗС РФ не можуть наблизитися до Костянтинівки

Ворог як був в десяти кілометрах від міста, так і залишився. Обхід Покровського-Мирноградської агломерації з західного боку таким простим для них не був.

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Російські окупанти перейшли трасу Покровськ-Костянтинівка, але не можуть наблизитися до самого міста Костянтинівка. Про це в ефірі телемарафону розповів речник ОСУВ "Хортиця", майор Павло Трегубов.

За його словами, відтоді як росіяни змогли перейти безпосередньо трасу Покровськ-Костянтинівка, вони намагаються розвивати наступ на Костянтинівку між двома агломераціями, але основної ж мети такими кроками ворог досягти не може.

"Обхід Покровського-Мирноградської агломерації з західного боку таким простим для них не був. Там і забудова більш щільна, і ближче до міста Покровськ безпосередньо. А з міста Покровськ до них прилітало все, що могло летіти. То тут вони намагалися скористатися певною наявністю оперативного простору для того, щоб просуватися. Частково їм це вдалося, але не тими темпами, про які можна було б говорити", — сказав Трегубов.

Він додав, що завдання у ЗС РФ радше за все контроль над Донецькою областю принаймні цього року і якщо не над Покровськом, то його околицями, і невеликі просування у них є.

Наблизитися до Костянтинівки між тим ворог не може.

"Ворог як був в десяти кілометрах, так і залишився. А, був в десяти кілометрах, тому що він вже дуже довго "топчеться" поблизу Часового Яру, який якраз є в десяти кілометрах від Костянтинівки. Попри те, що ворог може наблизитися до Костянтинівки з півдня, дистанція, на яку він наблизиться, між ним та Костянтинівкою все ще більша, ніж відстань від Костянтинівки до Часового Яру, де ворог перебуває вже десь, ну, кілька років і ламає собі зуби об наших захисників", — сказав Віктор Трегубов.

Він зауважив, що на фронтах Часового Яру характер штурмів ворога не змінюється.

"Інтуїтивне враження, що вони стали більш розріджені, саме мотоцикли. Вони оцінили цей засіб, провели оцінку, переоцінку, аналіз і вирішили, що його ефективність більш обмежена, ніж вони вважали досі. Тому вони зараз все ж таки трішки більший акцент роблять безпосередньо на піхотні групи", — сказав речник ОСУВ "Хортиця".

Нагадаємо, що на Покровському напрямку склалася напружена ситуація. У росіян є амбіція обійти Покровсько-Мирноградську агломерацію зі східного боку.

Також повідомлялося, що на Покровському напрямку російські окупанти просуваються з флангів, щоб підійти до Покровська та намагаються просунутися до тилових доріг.