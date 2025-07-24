Создают давление на всю дугу: под Покровском РФ имеют успехи и продвигаются к тыловым дорогам

Линия фронта находится в нестабильном состоянии, но контроль частично Силы обороны контроль сохраняют. Также оккупанты имеют продвижение севернее поселка Шевченко

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На Покровском направлении российские оккупанты продвигаются с флангов, чтобы подойти к Покровску и пытаются продвинуться к тыловым дорогам. Об этом в своем телеграмм-канале рассказал боец Сил обороны с позывным "Мучной".

По его информации, на рубеже Удачное-Котлино враг сейчас активно давит и продвигается малыми группами в лесополосах между населенными пунктами.

"Идут серьезные накаты, наши казаки держат оборону. Часть серой зоны возле Котлино противник пробует занять чтобы выйти ближе к тыловым дорогам. В Зверевом ситуация напряженная, враг пытается закрепиться в населенном пункте и в окрестностях Первого Мая. Ведет постоянные атаки дронами и пехотой", — рассказал "Мучной".

Он отметил, что линия фронта находится в нестабильном состоянии, но контроль частично Силы обороны контроль сохраняют. Также оккупанты имеют продвижение севернее поселка Шевченко. Они пытаются обходить фланги чтобы подойти ближе к окраинам города.

"Сейчас они пробуют создать давление на всю дугу чтобы растянуть наши силы, выйти на оперативное пространство и дальше развивать наступление в сторону Покровска-Мирнограда. Район дач перед Покровском — это классическое место для проникновения ДРГ противника, сейчас идут штурмы малыми группами, цель — продвинуться в пригород и проверить оборону", — проинформировал "Мучной".

Он отметил, что активность россиян является сигналом того, что они ищут пути для более глубокого проникновения и психологического давления на тыл.

В утренней сводке Генштаба ВСУ 24 июля сообщалось, что на Покровском направлении за прошедшие сутки Силы обороны остановили 61 штурмовое действие агрессора вблизи населенных пунктов Русин Яр, Миролюбовка, Уют, Лисовка, Попов Яр, Мирноград, Зверево, Удачное, Алексеевка, Новоукраинка, Маяк, Новоэкономичное, Котлино, Дачное и в направлении Покровска, Паньковки, Владимировки, Сухецкого.

Напомним, что 24 июля сообщалось, что на Покровском направлении россияне продвинулись вдоль трассы в сторону Мирнограда, при этом к югу от него в районе Миролюбовки образовалась большая "серая зона", в которую попала и восточная часть Новоэкономического.