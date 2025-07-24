ВС РФ идут в сторону Мирнограда: есть ли угроза оперативного окружения Покровска (карта)

За минувшие сутки изменилась линия боевого соприкосновения на некоторых участках фронта в Донецкой области - у населенного пункта Редкодуб, а также Новоэкономичного и Зеленого Гая.

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На Покровском направлении Вооруженные силы РФ продвинулись вдоль трассы в сторону Мирнограда, при этом южнее в районе Миролюбовки образовалась большая “серая зона”, в которую попала и восточная часть Новоэкономичного. Об этом свидетельствуют обновленные данные от 23 июля аналитиков DeepState.

Изменилась ситуация и на Лиманском и Купянском направлениях, где противник в последнее время большую активность не проявлял. На южном фланге купянского плацдарма российских войск была зафиксирована потеря контроля украинскими силами незначительной территории у Зеленого Гая.

На всем участке фронта Купянского направления войска РФ провели девять атак. В очередной оперативной сводке Генштаба ВСУ говорится, что Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах в районах Степной Новоселовки, Боровской Андреевки, Голубовки, Загризового, Новоплатоновки.

Карта Лиманское направление. 23 июля 2025 Фото: deepstatemap.live

Также в DeepState уточнили данные относительно ситуации на Лиманском направлении, где линия фронта незначительно изменилась — часть территории обозначены подконтрольными Силам обороны, а в районе Редкодуба и западнее Липового, участок был занят россиянами.

“На Лиманском направлении произошло 28 боевых столкновений. Враг пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Грековка, Зеленый Гай, Среднее, Шандриголово, Дроновка, Новый Мир, Карповка, Колодязи, Шипиловка и в направлении Дружелюбовки, Серебрянки”, - сообщили в украинском Генштабе.

В целом самым горячим участком фронта на Донбассе остается Покровское направление, где активность РФ не снижается. Более того, некоторые военные аналитики предполагают, что под Покровском сложилась угрожающая ситуация.

Карта Покровское направление. 23 июля 2025 Фото: deepstatemap.live

В частности, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак в интервью OBOZ.UA указал на риски масштабного наступления россиян на город. По его словам, на всем протяжении ЛБС, нет таких участков, где не было активных боевых действий.

"Они (россияне, — прим. ред) завели в Украину 600 тысяч человек. Это огромная масса, во-первых. Во-вторых, боестолкновения есть везде. Нет направлений, где вообще не происходит ничего. Даже Херсонское – казалось бы, там река Днепр, и все равно там есть обстрелы. Конечно, все познается в сравнении", – отметил он.

На сегодняшний день размер образовавшегося вокруг Покровска “кармана” находится в пределах 17 км. По мнению Ступака, если он уменьшится до 10 км и меньше, это "будет означать окружение города".

"И нам придется в аварийном режиме оттуда выходить. То же самое было с Угледаром, который также зажали в клещи. Я думаю, эта отметка в 10 км будет критической", – считает аналитик.

Ранее аналитики DeepState сообщили, что на отдельных участках фронта фиксируется новая тактика ВС РФ — малые штурмовые группы пытаются проникать вглубь украинской обороны, минуя линию соприкосновения. Это приводит к увеличению “серых зон”.