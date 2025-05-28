10 км до Константиновки: ВС РФ продвинулись возле трех сел и идут по трассе Т0504 (карты)

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наступление на Покровском направлении. Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил о 65 атаках возле 19 населенных пунктов. Врагу удалось продвинуться возле четырех из них, заявили аналитики.

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О наступлении РФ и о ситуации под Константиновкой и на границе Днепропетровской области аналитики проекта DeepState написали в Telegram-канале.

Аналитики рассказали о ситуации на Покровском направлении по состоянию на 28 мая. В заметке перечисляют четыре села, возле которых продвинулись российские войска. Если их обозначить на карте, то видим движение врага на восточном и на западном фланге от Покровска. На востоке россияне приближаются к Константиновке, причем этот город имеет угрозу еще и со стороны Часового Яра. На запад от Покровска — продвижение в сторону Днепропетровской области, показывает карта.

Покровское направление. Константиновка. Согласно данным DeepState ВС РФ имеют успехи у трех сел. У Малиновки линия боев сместилась на 800 м, свидетельствует карта. У Старого Николаева враг прорвался на глубину 1,8 км на участке шириной около 4 км. У Яблоновки — еще "плюс" 1,3 км в пользу россиян. Карта показывает, что ВС РФ пытаются двигаться по трассе Т-0504: с одной стороны — в 10 км Константиновка, с другой — в 10 км Мирноград, а за ним Покровск.

Наступление РФ — ситуация возле Константиновки 28 мая Фото: DeepState

По другую сторону от Покровска аналитики зафиксировали наступление ВС РФ возле села Троицкое. Изменения на карте показали, что россияне рванули чуть ли не на 3 км в сторону административной границы Днепропетровской области.

Наступление РФ — ситуация в селе Троицком на Покровском направлении 28 мая Фото: DeepState

Наступление РФ — детали

Генштаб ВСУ в утреннем отчете рассказал о наступлении РФ по состоянию на 28 мая. Украинское командование на странице Facebook написало, что на Покровском направлении насчитали 65 штурмов, и это самая большая активность врага на фронте. В отчете перечисляется 19 населенных пунктов, которые пытались оккупировать россияне: в перечне есть четыре села, упомянутые DeepState.

Отметим, 26 мая Фокус писал о наступлении РФ на Константиновку. Военный ВСУ с позывным "Мучной" в Telegram написал, что россияне продвинулись в семи населенных пунктах на Покровском направлении. По его словам, украинские военные удерживают позиции на подавляющем большинстве участков, но в направлении Константиновки есть проблемы. Боец отметил, что российское командование перебросило на данный участок подразделения из-под Торецка, поэтому "ситуация тяжелая" и требует внимания Генштаба.

24 мая российские власти сообщили о наступлении в Сумской области. Минобороны РФ заявило об оккупации сел Локня и Юнаковка. Сумская ОГА опровергла такие заявления, но через сутки появилось официальное признание о потере 63 кв. м под Сумами.

Напоминаем, 28 мая президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какие силы собрали россияне для наступления на Сумскую область.