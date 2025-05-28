10 км до Костянтинівки: ЗС РФ просунулись біля трьох сіл та йдуть трасою Т0504 (карти)

Збройні сили Російської Федерації продовжують наступ на Покровському напрямку. Генштаб Збройних сил України повідомив про 65 атак біля 19 населених пунктів. Ворогу вдалось просунутись біля чотирьох з них, заявили аналітики.

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Про наступ РФ та про ситуацію під Костянтинівкою та на межі Дніпропетровської області аналітики проєкту DeepState написали у Telegram-каналі.

Аналітики розповіли про ситуацію на Покровському напрямку станом на 28 травня. У дописі перелічують чотири села, біля яких просунулись російські війська. Якщо їх позначити на карті, то бачимо рух ворога на східному та на західному фланзі від Покровська. На сході росіяни наближаються до Костянтинівки, при чому це місто має загрозу ще й з боку Часового Яру. На захід від Покровська — просування у бік Дніпропетровської області, показує карта.

Покровський напрямок. Костянтинівка. Згідно з даними DeepState ЗС РФ мають успіхи біля трьох сіл. Біля Малинівки лінія боїв змістилась на 800 м, свідчить карта. Біля Старого Миколаєва ворог прорвався на глибину 1,8 км на ділянці шириною близько 4 км. Біля Яблунівки — ще "плюс" 1,3 км на користь росіян. Карта показує, що ЗС РФ намагаються рухатись по трасі Т-0504: з одного боку — за 10 км Костянтинівка, з іншого — за 10 км Мирноград, а за ним Покровськ.

Наступ РФ — ситуація біля Костянтинівки 28 травня Фото: DeepState

По інший бік від Покровська аналітики зафіксували наступ ЗС РФ біля села Троїцьке. Зміни на карті показали, що росіяни рвонули ледь не на 3 км у бік адміністративної межі Дніпропетровської області.

Наступ РФ — ситуація у селі Троїцькому на Покровському напрямку 28 травня Фото: DeepState

Наступ РФ — деталі

Генштаб ЗСУ у ранковому звіті розповів про наступ РФ станом на 28 травня. Українське командування на сторінці Facebook написало, що на Покровському напрямку нарахували 65 штурмів, і це найбільша активність ворога на фронті. У звіті перелічується 19 населених пунктів, які намагались окупувати росіяни: у Переліку є чотири села, згадані DeepState.

Зазначимо, 26 травня Фокус писав про наступ РФ на Костянтинівку. Військовий ЗСУ з позивним "Мучной" у Telegram написав, що росіяни просунулись у семи населених пунктах на Покровському напрямку. З його слів, українські військові втримують позиції на переважній більшості ділянок, але у напрямку Костянтинівки є проблеми. Боєць зауважив, що російське командування перекинуло на дану ділянку підрозділи з-під Торецька, тому "ситуація важка" і потребує уваги Генштабу.

24 травня російська влада повідомила про наступ в Сумській області. Міноборони РФ заявило про окупацію сіл Локня та Юнаківка. Сумська ОВА спростувала такі заяви, але за добу з'явилось офіційне визнання про втрату 63 кв. м під Сумами.

Нагадуємо, 28 травня президент України Володимир Зеленський розповів, які сили зібрали росіяни для наступу на Сумську область.