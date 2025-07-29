Нестача бійців та рибальські сіті: CNN попередило про загрозу втрати Костянтинівки й хмари FPV РФ

Підрозділи Збройних сил України боронять позиції під Костянтинівкою та втримують наступ Російської Федерації, яка атакує FPV-дронами на оптоволокні та керованими авіабомбами. Для захисту логістики використовують рибальські сіті, оскільки усі дороги перебувають під ударами російського загону "Рубікон".

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Атак оптоволоконних дронів РФ так багато, що дорогами їздити не ризикують, а натомість боєприпаси та харчі приносить квадрокоптер "Вампір", розповіло агентство CNN. Тим часом українські оператори БПЛА вишукують слабкі місця противника, перебуваючи у спеціальних схованках. При цьому оператори потерпають від ударів керованих авіабомб ЗС РФ, ідеться у статті.

Медіа поспілкувалось з бійцями ЗСУ, які тримають оборону в Костянтинівці Донецької області, а також з громадянами, які все ще живуть у місті на шляху наступу РФ. З'ясувалось, що на даному відтинку фронту діє підрозділ "Рубікон" ЗС РФ, який атакує FPV-дронами дороги та будь-що живе, що потрапляє у поле зору. Українські військові, щоб вберегтись від ударів, використовують рибальські сіті, якими обплутують автошляхи. CNN зауважило на тому, що такий дешевий спосіб захищає від високотехнологічної зброї.

Наступ РФ - дороги вкриті рибальськими сітками для захисту від FPV Фото: Reuters

"Мало де цей низькотехнологічний захист від високотехнологічної загрози є більш важливим, ніж Костянтинівка, одне з трьох міст на передовій, де українські війська дедалі більше ризикують бути оточеними літнім наступом РФ", — написало медіа.

У статті нагадали, що протягом останніх тижнів росіяни просунулись під Костянтинівкою на вісім кілометрів. При цьому військовослужбовець Василь, командир одного з підрозділів 93-ї механізованої бригади, розповів, що протягом останніх восьми місяців не отримав жодного поповнення. Бували випадки, що пара бійців витримували наступ десятка нападників. Наступ росіян спиняли лише завдяки можливостям дронів, оскільки техніка "не добиралася до окопів". Командир зауважив, що нестача людей — це найбільша проблема.

"У нас критична нестача особового складу. Ніхто не хоче воювати. Старий особовий склад залишився, він втомився і хоче, щоб його замінили, але ніхто його не замінює", — наголосив боєць.

Наступ РФ - карта боїв під Костянтинівкою 29 липня Фото: DeepState

Медіа розповіло деякі деталі боїв у Костянтинівці. Наприклад, росіяни з підрозділу "Рубікон" навчились знешкоджувати українські оптоволоконні дрони за допомогою звичайної нитки, яку тримає інший БПЛА. Тим часом українським мінометним доводиться проходити кілька кілометрів пішки до позицій, оскільки кожен транспорт не може проїхати. Тим часом Василь назвав ще одну проблему на фронті. З його слів, це погана комунікація командування з передовою, а також приховування реальної ситуації. Також військовий припустив, що "усі втомилися від цієї війни", і країна також втомилась допомагати фронту, написало CNN.

Наступ РФ — ситуація на лінії фронту

Зазначимо, Фокус писав про наступ РФ на Костянтинівку, який активізувався весною 2025 року. Зокрема, у травні аналітики DeepState повідомили про просування росіян на південь від населеного пункту — від Торецька. На онлайн-карті бойових дій вказали точки, до яких дістався ворог: лінія фронту пролягала за 11 км від околиць Костянтинівки.

Нагадуємо, 24 липня речник ОСУВ "Хортиця", майор Павло Трегубов розповів про наступ РФ на Костянтинівку та про ситуацію у районі Часового Яру.