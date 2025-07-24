Загрожують "котлом": ЗС РФ просочились у Торське та зайняли кругову оборону, — Бунятов (карти)

Військовий 24 окремої штурмової бригади Збройних сил України Станіслав Бунятов повідомив про продовження наступу Російської Федерації під Лиманом. З його слів, росіяни проникли в Торське і тепер заважають Силам оборони. Крім того, ворог просувається на сусідньому відрізку і загрожує взяти місто у "кліщі".

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Через наступ ЗС РФ є погіршення ситуації на Лиманському напрямку, написав Бунятов в Telegram-каналі "Говорять Снайпер". Військовий пояснив, що просування росіян утворило "апендикс", яких охоплює місто і загрожує флангам.

Повідомлення Бунятова про ситуацію під Торським з'явилось зранку 24 липня. З його слів, підрозділи РФ діють у двох напрямках. З одного боку, росіяни "просочились" прямо у село і встигли розстріляти кількох мирних людей, які досі там жили. Росіян оточили й намагаються вибити, але таке ускладнення за спиною "сприяє дестабілізації нашої оборони". З іншого боку, є "апендикс" на південному сході, зауважив боєць та попередив про "котел".

"На Лиманському напрямку ситуація погіршується. Ворог намагається реалізувати план з "окреслення" котла по флангах Торського", — заявив Бунятов.

Наступ РФ - Бунятов про ситуацію в Торському 24 липня Фото: Скриншот

Наступ РФ — що кажуть аналітики та Генштаб

На карті проєкту DeepState можна побачити, що з січня 2025 року ЗС РФ змінювали конфігурацію фронту північніше та південніше Торського, а навпроти села змін не було. Ситуація змінилась 21 липня: сіра зона раптом поширилась впритул до східних околиць населеного пункту, показали аналітики проєкту. Відстань, на яку розширилась сіра зона через просування ЗС РФ, — близько 2 км, при цьому до Лиману (по прямій від лінії фронту) — близько 14 км, до Слов'янська — близько 32.

Наступ РФ - ситуація в Торському 21 липня 2025 року Фото: DeepState Наступ РФ - ситуація в Торському 24 липня 2025 року Фото: DeepState

Тим часом Генштаб ЗСУ у звіті, який з'явився о 16 год 24 липня, повідомив, що на Лиманському напрямку нарахували 16 штурмів ЗС РФ. Напрямок — на другому місці за активністю ворога, а на першому — Покровськ (25 атак). Якщо глянути на звіти з 21 по 23 липня, то бачимо, що кількість атак на цьому напрямку — від 9 до 16.

Зазначимо, 18 липня видання Bild розповіло про прискорення наступу РФ у 2025 році. Як підрахувало медіа, протягом першого півріччя росіяни окупували площу, співмірну з Люксембургом, — 2,5 тис. кв. км, а до кінця року, якщо не сповільняться, можуть окупувати до 4-5 тис. кв. км. При цьому у 2024 році темпи були інші: за весь рік — 3,4 тис. кв. км, ідеться у статті.

Тим часом у травня аналітики DeepState вже писали про появу солдатів ЗС РФ у Торському. Аналітики дослідили відео, опубліковане Міноборони РФ, і помітили росіян, які махали прапорами серед зруйнованих будинків. Наголошується, що противник перебував у місті недовго і під тиском бійців ЗСУ втік на попередні позиції.

Нагадуємо, 24 липня медіа Forbes проаналізувало літній наступ РФ та пояснило, чому росіяни не мають значного просування.