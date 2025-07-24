Угрожают "котлом": ВС РФ просочились в Торское и заняли круговую оборону, — Бунятов (карты)

Военный 24 отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Станислав Бунятов сообщил о продолжении наступления Российской Федерации под Лиманом. По его словам, россияне проникли в Торское и теперь мешают Силам обороны. Кроме того, враг продвигается на соседнем отрезке и угрожает взять город в "клещи".

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Из-за наступления ВС РФ есть ухудшение ситуации на Лиманском направлении, написал Бунятов в Telegram-канале "Говорят Снайпер". Военный пояснил, что продвижение россиян образовало "аппендикс", которых охватывает город и угрожает флангам.

Сообщение Бунятова о ситуации под Торским появилось утром 24 июля. По его словам, подразделения РФ действуют в двух направлениях. С одной стороны, россияне "просочились" прямо в село и успели расстрелять нескольких мирных людей, которые до сих пор там жили. Россиян окружили и пытаются выбить, но такое осложнение за спиной "способствует дестабилизации нашей обороны". С другой стороны, есть "аппендикс" на юго-востоке, отметил боец и предупредил о "котле".

"На Лиманском направлении ситуация ухудшается. Враг пытается реализовать план по "очерчиванию" котла по флангам Торского", — заявил Бунятов.

Наступление РФ — Бунятов о ситуации в Торском 24 июля Фото: Скриншот

Наступление РФ — что говорят аналитики и Генштаб

На карте проекта DeepState можно увидеть, что с января 2025 года ВС РФ меняли конфигурацию фронта севернее и южнее Торского, а напротив села изменений не было. Ситуация изменилась 21 июля: серая зона вдруг распространилась вплотную к восточным окраинам населенного пункта, показали аналитики проекта. Расстояние, на которое расширилась серая зона из-за продвижения ВС РФ, — около 2 км, при этом до Лимана (по прямой от линии фронта) — около 14 км, до Славянска — около 32.

Наступление РФ — ситуация в Торском 21 июля 2025 года Фото: DeepState Наступление РФ — ситуация в Торском 24 июля 2025 года Фото: DeepState

Между тем Генштаб ВСУ в отчете, который появился в 16 ч 24 июля, сообщил, что на Лиманском направлении насчитали 16 штурмов ВС РФ. Направление — на втором месте по активности врага, а на первом — Покровск (25 атак). Если взглянуть на отчеты с 21 по 23 июля, то видим, что количество атак на данном направлении — от 9 до 16.

Отметим, 18 июля издание Bild рассказало об ускорении наступления РФ в 2025 году. Как подсчитало медиа, за первое полугодие россияне оккупировали площадь, соизмеримую с Люксембургом, — 2,5 тыс. кв. км, а до конца года, если не замедлятся, могут оккупировать до 4-5 тыс. кв. км. При этом в 2024 году темпы были другие: за весь год — 3,4 тыс. кв. км, говорится в статье.

Между тем в мае аналитики DeepState уже писали о появлении солдат ВС РФ в Торском. Аналитики исследовали видео, опубликованное Минобороны РФ, и заметили россиян, которые махали флагами среди разрушенных домов. Отмечается, что противник находился в городе недолго и под давлением бойцов ВСУ сбежал на прежние позиции.

Напоминаем, 24 июля медиа Forbes проанализировало летнее наступление РФ и объяснило, почему россияне не имеют значительного продвижения.