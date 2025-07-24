"Привело к значительным потерям": Forbes назвал главную причину провала летнего наступления ВС РФ

Неоднократные неудачи ВС РФ по преодолению водных преград привели к значительным потерям оккупационной армии и препятствуют успешному летнему наступлению россиян в 2025 году.

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Преодоление рек остается одной из самых больших проблем российской армии на протяжении всей войны и значительно влияет на ситуацию на фронте, пишет Forbes.

Журналисты напомнили, как в мае 2022 года ВСУ уничтожили целую батальонно-тактическую группу российской армии за один день, подловив ее на попытке форсировать реку Северский Донец на востоке. А Днепр сыграл важную роль в битве за Херсон, в конце концов заставив россиян покинуть город в ноябре 2022 года.

Проблемой для россиян также стала река Оскол в Харьковской области, которая долгое время была важным рубежом украинской обороны к северу от Купянска. К сожалению, значительное численное преимущество в живой силе обеспечило россиянам возможность создать достаточно большой плацдарм по "украинскую" сторону реки в течение этого года.

Форсирование Оскола стоило россиянам значительных потерь. Но даже эта относительно неширокая река продолжает создавать оккупантам проблемы в их дальнейшем наступлении на Купянск. Дело в том, что войска на плацдарме надо как-то обеспечивать, а тем более усиливать, чтобы продолжать наступление. При отсутствии стационарных мостов это означает постоянные потери при каждой попытке перебросить что-то через реку.

"В середине июля российские войска попытались построить понтонный мост через Оскол, но эта попытка также потерпела неудачу. Хотя некоторые российские солдаты переправились через реку, невозможность транспортировать бронетанковые подразделения серьезно ограничила их наступательные возможности и помешала любому оперативному прорыву на северо-востоке", — говорится в материале.

Журналисты подчеркнули, что на данный момент для России нет очевидного решения этой проблемы, поскольку преодоление водных преград всегда было одним из самых сложных и опасных видов военных операций.

"Хотя российско-украинская война часто ассоциируется с быстрым внедрением новых технологий, традиционные вызовы, такие как речные переправы, продолжают формировать поле боя. Неоднократные неудачи России в этих операциях привели к значительным потерям и теперь являются основным препятствием для успеха их летнего наступления", — отметили авторы материала.

Напомним, 23 июля военнослужащий с позывным "Мучной" заявил, что российские ДРГ пытаются проникнуть на микрорайон "Шахтерский" в Покровске.

Фокус также писал о том, что в Sky News спрогнозировали, пойдет ли Украина в наступление в этом году.