Российские ДРГ пытаются проникнуть на микрорайон "Шахтерский" в Покровске, — военный

По словам военнослужащего с позывным Мучной, российские каналы могут обнародовать видео и выдать вылазку диверсионной группы за зачистку целого микрорайона. Боец не исключает, что ВС РФ попытаются прорваться в район дач и двигаться к парку "Юбилейный". Покровская ВГА на момент публикации материала и аналитики проекта DeepState не комментировала возможные вылазки российских ДРГ на микрорайон "Шахтерский".

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Враг время от времени пытается просочиться в микрорайон "Шахтерский" малыми диверсионными группами, чтобы провести разведку или создать хаос, но эти попытки фиксируются и отражаются, вплоть до кратковременных стычек в самом районе. Об этом пишет военнослужащий с позывным "Мучной".

"Это не значит, что враг полностью контролирует этот микрорайон! Такие рейды – это больше точечные вылазки, а не массовый захват", – говорится в публикации.

Автор отмечает, что раньше противника фиксировали и в западной части города. Они проверяют устойчивость обороны города, а местные "ждуны" снабжают их нужной информацией.

В микрорайне "Шахтерский" ВСУ противостоят группам ДРГ Фото: Скриншот

"Сейчас противник попытается прорваться в район дач и двигаться к парку Юбилейному и просочиться через юго-запад в город и завязать бои, параллельно перерезая логистику!" – констатируют военные.

В Покровской ГВА информацию о проникновении ДРГ противника на микрорайон "Шахтерский" не комментируют, как и в DeepState. Однако глава администрации Сергей Добряк отмечает, что враг "добивает" город КАБами, а fpv-дроны контролируют каждый метр любой дороги общины.

Он призвал всех, кто может, эвакуироваться из города.

"Есть такие случаи, когда люди под завалами, и их некому спасти. То есть мы уже зашли в такую активную фазу разрушения города".

На данный момент в Покровске остаются 1380 человек, и ситуация для города "критическая". В Родинском осталось менее 700 жителей, и каждый день оттуда выезжает по несколько человек.

"Враг специально контролирует все въезды и выезды в Родинское и Покровск", – добавил Добряк.

В Генштабе сообщают, что по состоянию на вечер 23 июля на Покровском направлении в течение дня противник 26 раз пытался продвинуться к позициям ВСУ вблизи населенных пунктов Попов Яр, Миролюбовка, Затышок, Лисовка, Мирноград, Зверево, Удачное, Алексеевка, Новоукраинка и в направлении Паньковки, Владимировки, Сухецкого.

Волонтер Яна Схидна пишет, что в Покровске очень тяжело.

"В окрестностях тоже очень сложно Зверево-Перше Травня, на участке Зеленое-Даченское-Лисовка, район Удачное-Котлино тоже тяжелые бои. Зверево остается серой зоной. Что касается самого города, то в Покровске стало еще опаснее, чем никогда раньше", – сообщила она в Х.

Село Зверево на окраине Покровска уже в "серой зоне"

Ранее Фокус писал об атаке ДРГ украинских воинов в Покровске. Мы также рассказывали, грозит ли городу масштабное наступление россиян.