Диверсанты в Покровске: грозит ли городу масштабное наступление россиян

В Покровске зафиксировано проникновение нескольких небольших ДРГ врага, которые пытаются разведать оборону города и создать условия для дальнейшего наступления. Украинские военные активно реагируют, проводят контрдиверсионные операции и контролируют ситуацию. В то же время эксперты предупреждают об угрозе более масштабного наступления, которое может коснуться не только Покровска.

Related video

В Покровске обнаружен прорыв нескольких российских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), которые проникли в город через южный район из села Зверево. Эти ДРГ действовали как "разведка боем": закладывали засады, пробовали выявлять слабые точки обороны и осуществлять психологическое давление — мол, "мы уже за вашей спиной".

Из-за этого Вооруженные силы Украины ввели активные контрдиверсионные мероприятия: привлекли бойцов 155-й отдельной мотопехотной бригады и 68-го отдельного егерского батальона для поиска и нейтрализации угроз. Часть диверсантов уже ликвидирована, другие еще находятся в городе, — процесс уничтожения продолжается.

Военные с позывными "Мучной" и "Алекс" в своих телеграм-каналах осторожно отмечают, что широкомасштабный штурм Покровска пока маловероятен, но угроза со стороны врага значительно усилилась. Россияне будут продолжать атаки на логистические узлы, склады, блокпосты, попытаются закрепиться, а также могут обстреливать город из артиллерии и применять авиацию.

Оперативно-тактическая группировка "Донецк" подтверждает: каждая попытка проникновения оккупантов жестко подавляется силами обороны еще на подступах к Покровску, ситуация контролируется, жителей призывают сохранять спокойствие и не паниковать.

Российские ДРГ в Покровске: риски для города

Старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Антон Земляной подтверждает Фокусу — в Покровске продолжается ликвидация остатков вражеских ДРГ, которым удалось зайти в сам город в конце прошлой недели.

"Стоит уточнить, как сообщают сами украинские военные, проникновение осуществляли лишь несколько очень небольших групп. Несмотря на это сообщения о проникновении российских диверсионных групп в город были использованы в основном как российские информационные операции для распространения паники, в частности среди военных, главным образом путем преувеличения масштабов проникновения. Российские диверсионные группы проникали в Покровск еще раньше, в частности в 2024 году, что не привело к значительным тактическим успехам РОВ. Поэтому одномоментное проникновение нельзя трактовать как установление контроля над всем городом или его отдельными частями", — говорит Фокусу Земляной.

По его словам, несмотря на незначительную численность самих групп, их целью было ослабление позиций СОУ как внутри Покровска так и на окраинах города вблизи ЛБЗ. Основная цель таких ДРГ — это формирование и накопление малых штурмовых групп на границе города, что, как следствие позволяет создать плацдарм для проведения дальнейших наступательных действий силами основной группировки противника. Точечные удары на которые рассчитывали ДРГ могут быть крайне опасными и привести к сложной ситуации в обороне вокруг города, что в дальнейшем будет иметь глобальные последствия.

"После завершения стабилизационных мероприятий на участке, вероятно дополнительно будут укрепляться наши позиции и, несмотря на попытки оккупантов к заходу в город, недопущение подобных ситуаций в будущем. При таких условиях активность ДРГ будет полностью нивелирована", — считает эксперт.

"ДРГ — очень тревожный звонок": планы врага на Покровск

По словам военного эксперта Олега Жданова, ситуация в Покровске сейчас выглядит чрезвычайно тревожно. Противник уже заходит в город — и это, как правило, первая фаза серьезного наступления. Началось все с проникновения диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), которые не просто занимаются диверсиями. Их главная цель — разведка.

"Они изучают нашу оборону: насколько она устойчива, как быстро реагирует на угрозы, где есть слабые места. Это своеобразное "прощупывание" перед потенциальной главной атакой. Именно сейчас Генштаб РФ анализирует, есть ли смысл идти в лобовую атаку на Покровск, или стоит выбрать другое направление", — говорит Фокусу Жданов.

Есть предположение, что вторая волна наступления возможна уже в августе. Но пока трудно сказать, хватит ли у врага ресурса. Все зависит, в частности, от того, сколько резервов они еще могут вытянуть, в частности из весеннего призыва.

По мнению эксперта, среди основных сценариев действий противника — либо наступление севернее Мирнограда с целью окружения Мирноградской агломерации, либо движение в западном направлении к административной границе Донецкой области, с последующим поворотом на север.

"Судя по карте, план РФ заключается не в лобовом захвате крупных городов, таких как Краматорск или Славянск. Это потребовало бы многих лет войны и колоссальных ресурсов. Поэтому, вместо штурма, Россия, вероятно, пытается реализовать другой замысел — отрезать Донецкую область от остальной Украины.

Именно поэтому для них критически важно выйти на административную границу области, а затем продвигаться на север с двух направлений — со стороны Покровска и с востока. Особенно активизировались бои на Лиманском направлении, где противник пытается прорвать нашу оборону и выйти на Лиман — стратегически важную точку, откуда можно двигаться дальше в направлении Харькова и Славянска", — продолжает Жданов.

В случае успеха такого маневра — отрезания Донецкой области — украинские силы рискуют оказаться в окружении. И тогда командованию придется принимать сложные решения по эвакуации или перегруппировке войск. Это читается как общий стратегический замысел на карте, хотя его реализация под большим вопросом.

"На Лиманском направлении оборону держит третий армейский корпус, который демонстрирует высокую устойчивость. Враг бросает значительные силы — только на Покровском направлении сосредоточено более 100 тысяч военных.

Относительно других городов — таких как Славянск и Краматорск — россияне тоже понимают: взять их в уличных боях им не удастся. У них просто нет соответствующего ресурса, как и "чужих" — мобилизованных "штурмовиков", которых не жалко", — резюмирует эксперт.

Напомним, что 17 июля сообщалось, что на Сумщине ВСУ ликвидировали вражескую ДРГ, которая проникла вглубь украинской территории.

Также Фокус писал, что российские войска продолжают активные попытки продвинуться на Харьковском направлении, в частности пересекли границу возле села Меловое и открыли новые пути атаки.